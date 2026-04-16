नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के बीच सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज डेविड पायने (David Payne) टखने में चोट के कारण IPL 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. टीम ने फिलहाल उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है.

फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पायने के बाहर होने की पुष्टि करते हुए लिखा, ‘डेविड पायने टखने की चोट लगने के बाद टाटा आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं. हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं.’

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ज्यादातर घरेलू क्रिकेट में ही खेले हैं डेविड पायने

इंग्लैंड के लिए एकमात्र वनडे मैच खेलने वाले पायने ने अब तक ज्यादातर घरेलू क्रिकेट ही खेला है. वह आईपीएल 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन तेज गेंदबाज जैक एडवर्ड्स के चोटिल होने के बाद उन्हें बतौर रिप्लेसमेंट एसआरएच की टीम में शामिल किया गया, जिसकी वजह बिग बैश लीग (बीबीएल) में उनका शानदार प्रदर्शन था.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT



David Payne has been ruled out of TATA IPL 2026 after sustaining an ankle injury.



Wishing him a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/aKjJ9lvl6R — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 16, 2026

SRH के लिए इस सीजन में सिर्फ दो मैच खेल पाए

डेविड पायने ने पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए 6 मैचों में 7.95 की इकॉनमी रेट से 11 विकेट लिए थे. हालांकि, आईपीएल 2026 में वह छाप छोड़ने में नाकाम रहे. पायने ने आईपीएल 2026 में 2 मैच खेले, जिसमें कुल 30 गेंदें फेंकते हुए 70 रन देकर 2 विकेट निकाले. पायने खुद जैक एडवर्डस के रिप्लेमेंट के तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े थे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 35 रन देकर 2 विकेट निकालने के अलावा, उन्होंने इसी मैच में 6 रन की नाबाद पारी खेली थी, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध 2 ओवरों में 35 रन लुटाए, लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके.

पैट कमिंस जल्द ही टीम से जुड़ सकते हैं

इस बीच, गुरुवार सुबह सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ी राहत मिली. कप्तान पैट कमिंस ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. वह जल्द ही टीम में शामिल होंगे. कमिंस के 25 अप्रैल को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में खेलने की संभावना है.

कमिंस की गैरमौजूदगी में, ईशान किशन सनराइजर्स टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं, जिनके नेतृत्व में टीम 5 में से 2 ही मैच जीत सकी है. सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है.