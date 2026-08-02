Vaibhav SooryavanshiIshan KishanAbhishek SharmaIND vs ZIMShreyas Iyer
Copied

दिल्ली हाई कोर्ट से युवराज सिंह को मिली बड़ी राहत, पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिया ये आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट से युवराज सिंह को बड़ी राहत मिली है. पर्सनैलिटी राइट्स मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है.

Edited By : Saurav Kumar |Aug 02, 2026, 04:17 PM IST

Published On Aug 02, 2026, 04:17 PM IST

Last UpdatedAug 02, 2026, 04:17 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए तीसरे पक्ष को उनके नाम, तस्वीर और अन्य पहचान संबंधी विशेषताओं का व्यावसायिक या निजी लाभ के लिए अनधिकृत उपयोग करने से रोक दिया है. इस रोक में उनके नाम पर वस्तुओं की बिक्री और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार सामग्री और ‘डीपफेक’ सामग्री का सृजन भी शामिल है.

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने क्रिकेटर की ओर से दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि युवराज देश के सबसे सम्मानित, चर्चित और विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक हैं. उन्होंने 17 वर्षों तक क्रिकेट के सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. अदालत ने कहा कि उनके व्यक्तित्व और निजता के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों से ‘सख्ती से निपटा जाना चाहिए.’

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

युवी को हाई कोर्ट से मिली राहत

अदालत ने 29 जुलाई को पारित आदेश में ‘युवराज सिंह’ और ‘युवी’ नाम के साथ-साथ उनकी तस्वीर, आवाज, समानता और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं के दुरुपयोग या अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी. युवराज ने अदालत में कहा कि उनके व्यक्तित्व से जुड़ी विशेषताओं वाले उत्पादों की अनधिकृत बिक्री के अलावा सोशल मीडिया के कई खाते एआई से तैयार तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं जिनमें उन्हें मनगढ़ंत और काल्पनिक परिस्थितियों में दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा और साख को नुकसान पहुंच रहा है.

उनके वकील ने अदालत को बताया कि आपत्तिजनक सामग्री में धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील पोस्ट, अन्य क्रिकेटरों के प्रति आक्रामक और हिंसक व्यवहार दर्शाने वाले वीडियो तथा अश्लील और अपमानजनक भाषा वाले पोस्ट शामिल हैं. अदालत ने ‘मेटा मंचों’ और अन्य ऑनलाइन मंचों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि वादी की प्रतिष्ठा उन्हें उनके व्यक्तित्व और उससे जुड़ी विशेषताओं पर स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदान करती है. उन्हें इन विशेषताओं का व्यावसायिक उपयोग करने का विशेष अधिकार है और तीसरे पक्ष द्वारा उनके अनधिकृत उपयोग या शोषण से उनकी रक्षा करने का भी अधिकार है.’’

अदालत ने कहा, ‘‘एआई से तैयार विवादित पोस्ट और ‘डीपफेक’ वीडियो की सामग्री क्रिकेट में वर्षों की कड़ी मेहनत, शानदार प्रदर्शन और सामाजिक कल्याण में योगदान से अर्जित वादी की अपार साख और प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है तथा जनता की नजर में उनकी छवि और सम्मान को कम कर रही है.’’

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

यशस्वी जायसवाल के सपोर्ट में उतरे युवराज सिंह, वनडे टीम में लगातार मौके देने की वकालत की

यशस्वी जायसवाल के सपोर्ट में उतरे युवराज सिंह, वनडे टीम में लगातार मौके देने की वकालत की

'अगर उसे खिलाना वर्ल्ड कप खिलाना है तो...', इस युवा खिलाड़ी के सपार्ट में उतरे युवराज सिंह

'अगर उसे खिलाना वर्ल्ड कप खिलाना है तो...', इस युवा खिलाड़ी के सपार्ट में उतरे युवराज सिंह
उनकी वजह से यहां तक हूं... प्रभसिमरन सिंह ने लिया दो दिग्गज क्रिकेटर्स का नाम

उनकी वजह से यहां तक हूं... प्रभसिमरन सिंह ने लिया दो दिग्गज क्रिकेटर्स का नाम

IPL की इस टीम में युवराज को मिल सकता है बड़ा रोल, दादा को भी मिलेगी अहम जिम्मेदारी

IPL की इस टीम में युवराज को मिल सकता है बड़ा रोल, दादा को भी मिलेगी अहम जिम्मेदारी

Latest News

yuvraj-singh-1-11

दिल्ली हाई कोर्ट से युवराज सिंह को मिली बड़ी राहत, पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिया ये आदेश
bhuvneshwar-kumar-55

भारतीय टीम में वापसी के सवाल पर भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा ?
jasprit-bumrah-181

IND VS SL: टीम इंडिया को बड़ा झटका, जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज से बाहर !
canada-super-60

Canada Super 60: पोलार्ड- रसेल सहित कई बड़े प्लेयर्स ड्रॉफ्ट में शामिल, जानें कब से शुरू होगा टूर्नामेंट

team-india-267

IND VS SL: 18 मैच में 79 विकेट... पूर्व क्रिकेटर ने कहा- वह प्लेइंग-11 में होना ही चाहिए
imran-tahir-captain

47 साल की उम्र में भी इमरान ताहिर का जलवा, टीम को दिलाया खिताब

Editor's Pick

Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा

wapis nahi aane dega says irfan pathan on vaibhav sooryavanshi after 3rd T20I India vs Zimbabwe

'जिसकी जगह लेगा उसे वापस नहीं आने देगा', सूर्यवंशी के फैन हुए इरफान
India bowlers with wickets off the first ball of a T20I innings Mayank Yadav Equals Bhuvneshwar Kumar record

मयंक यादव ने की भुवनेश्वर कुमार की बराबरी, अर्शदीप- हार्दिक को पीछे छोड़ा

India batters with most sixes in T20s in a calendar year Vaibhav Sooryavanshi Breaks Surya Kumar Yadav record

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा सूर्य कुमार यादव का रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा कीर्तिमान
Aakash Chopra Picked India Playing 11 for 1st T20I against Zimbabwe

दूबे की एंट्री, कौन बाहर, चोपड़ा ने चुनी पहले T20I के लिए अपनी प्लेइंग 11