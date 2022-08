भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने क्रिकेट में संभावित वापसी के बारे में एक बड़ा संकेत दिया है। वीडियो में युवराज सिंह को एक पुराने युवी की झलक देते हुए बल्लेबाजी अभ्यास करते और कुछ जोरदार वार करते हुए देखा जा सकता है।

Didn’t do too bad, did I? ? Super excited for what’s coming up! pic.twitter.com/MztAU5nyZJ

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 16, 2022