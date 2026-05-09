क्या आरसीबी के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे सूर्यकुमार यादव ? आ गया अपडेट

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रविवार को रायपुर में आईपीएल 2026 का 54वां मैच खेला जाना है.मैच से पहले मुंबई के इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को लेकर बड़ा अपडेट आया है. सूर्य कुमार यादव हाल ही में पिता बने हैं, लेकिन परिवार में नए सदस्य के आने के ठीक 48 घंटे बाद वह आईपीएल मैच के लिए रायपुर पहुंच जाएंगे.

‘क्रिकबज’ के मुताबिक, सूर्या ने अपनी उपलब्धता को लेकर टीम मैनेजमेंट को बता दिया है. अब जल्द ही उनके रायपुर पहुंचने की उम्मीद है, यह हार्दिक पांड्या की रिकवरी पर निर्भर करेगा कि क्या सूर्यकुमार यादव उनके स्थान पर इस मैच के लिए टीम की कमान संभालेंगे या नहीं? क्योंकि पांड्या पीठ में खिंचाव के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच नहीं खेल पाए थे.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को फिटनेस टेस्ट पास किया है. अब सब कुछ मुंबई इंडियंस के स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड बेन लैंगली और फिजियो नितिन पटेल पर निर्भर करता है, भले ही पांड्या ने रायपुर में टीम के साथ अभ्यास नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि वह शाम को बाद में अभ्यास करेंगे।

प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर है मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस फिलहाल 10 में से 7 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद है. इस टीम ने अपना पहला मैच 6 विकेट से जीता था, जिसके बाद लगातार 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एमआई ने गुजरात टाइटंस (जीटी) के विरुद्ध मुकाबला जीता, लेकिन फिर उसे लगातार 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा.

भले ही मुंबई इंडियंस ने अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को शिकस्त देकर फिर से जीत की राह पकड़ी है, लेकिन अगले चार मैच जीतकर भी उसके पास 14 ही अंक होंगे. आमतौर पर आखिरी 4 (प्लेऑफ) के चरण में पहुंचने के लिए 16 अंकों की दरकार होती है.

रविवार को रायपुर में आरसीबी के खिलाफ मैच के बाद मुंबई इंडियंस 14 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के लिए धर्मशाला जाएगी. इसके बाद 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में मुकाबला खेला जाएगा. 24 मई को वानखेड़े में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के साथ मुंबई इंडियंस अपने लीग चरण का समापन करेगी.