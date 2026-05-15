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सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को किया सम्मानित, बोले 'बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहिए'

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सम्मानित किया. उनको 1 करोड़ रुपये के चेक से नवाजा गया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 15, 2026, 04:45 PM IST

Published On May 15, 2026, 04:45 PM IST

Last UpdatedMay 15, 2026, 04:45 PM IST

टी20 विश्व कप 2026 में टीम इंडिया को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक करोड़ रुपये की इनामी राशि देकर सम्मानित किया. ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय टीम में जगह मिली थी.

जिसके बाद उन्होंने टी20 में कई धमाकेदार पारियां भारत के लिए खेली. ईशान किशन बिहार के रहने वाले हैं. लेकिन वो झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. ईशान से पहले बिहार सरकार ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया था. किशन आईपीएल में अभी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया 1 करोड़ का चेक

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को सम्मानित किया. उन्होंने भारत को लगातार दूसरा टी20 विश्व कप खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. बिहार के सीएम ने किशन को 1 करोड़ रुपये की राशि देकर सम्मानित किया है. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर ईशान संग तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य, शानदार बल्लेबाज, बिहार के लाल ईशान किशन को विश्व कप जिताने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि देकर सम्मानित किया. सफल क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बिहार का नाम यूं ही रोशन करते रहिए।”

टी20 विश्व कप में किया था बल्ले से कमाल

टी20 विश्व कप 2026 में ईशान का प्रदर्शन दमदार रहा था. नंबर तीन पर खेलते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अहम योगदान दिया. उन्होंने टूर्नामेंट में खेले 9 मुकाबलों में 193 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 317 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से तीन अर्धशतक निकले और उनका सर्वाधिक स्कोर 77 रन रहा. ईशान टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से संजू सैमसन के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी ईशान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में 54 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी. जिसके बूते भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 255 रन लगाने में सफल रही थी. हालांकि, 256 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन बनाकर ढेर हो गई थी. भारत की ओर से गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम घरेलू सरजमीं पर टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी. इसके साथ ही टीम इंडिया क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में विश्व कप के टाइटल का बचाव करने वाली भी पहली टीम रही.

Bhaskar Tiwari

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