वेस्टइंडीज (West Indies) टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की। कप्तान जेसन होल्डर (Jason Holder) ने अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। वहीं पूर्व कप्तान डेरैन सैमी का मानना है कि ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को अतिरिक्त प्रेरणा दी।

Well done to @windiescricket played with patience great skill and maturity we’ll lead by their captain @Jaseholder98 #ENGvWI

— Daren Sammy (@darensammy88) July 12, 2020