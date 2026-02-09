add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • ZIM VS OMAN T20 WC 2026: टी-20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की जीत से शुरुआत, ओमान को आठ विकेट से हराया

ZIM VS OMAN T20 WC 2026: टी-20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की जीत से शुरुआत, ओमान को आठ विकेट से हराया

ओमान को 103 रन पर आउट करने के बाद जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया. जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने सबसे ज्यादा नाबाद 48 रन बनाए.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 9, 2026 6:21 PM IST

ZIM VS OMAN
ZIM VS OMAN

ZIM VS OMAN: जिम्बाब्वे ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप बी मैच में सोमवार को यहां ओमान को आठ विकेट से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया. ओमान को 103 रन पर आउट करने के बाद जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया. जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने सबसे ज्यादा नाबाद 48 रन बनाए. ब्रेंडन टेलर 31 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए।

ओमान के लिए सुफियान महमूद ने दो विकेट लिए.

TRENDING NOW

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

खबर में अपडेट जारी है…

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: