ZIM VS OMAN T20 WC 2026: टी-20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की जीत से शुरुआत, ओमान को आठ विकेट से हराया
ओमान को 103 रन पर आउट करने के बाद जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया. जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने सबसे ज्यादा नाबाद 48 रन बनाए.
ZIM VS OMAN: जिम्बाब्वे ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप बी मैच में सोमवार को यहां ओमान को आठ विकेट से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया. ओमान को 103 रन पर आउट करने के बाद जिम्बाब्वे ने 13.3 ओवर में दो विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया. जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने सबसे ज्यादा नाबाद 48 रन बनाए. ब्रेंडन टेलर 31 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए।
ओमान के लिए सुफियान महमूद ने दो विकेट लिए.
खबर में अपडेट जारी है…
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/