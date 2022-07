"ठंड पड़ गई भाई बेइज्जती कराकर", कोहली की बैटिंग पर इस बॉलीवुड एक्टर ने कसा तंज

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली की खराब फॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कोहली जूझते नजर आ रहे हैं। एजबेस्टन टेस्ट में खराब बल्लेबाजी से निराश करने वाले विराट से इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I में बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद थी लेकिन वो सिर्फ 3 गेंद खेलने के बाद 1 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए।

कोहली के फैंस के लिए सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात ये है कि उनके फेवरेट बल्लेबाज को पिछले कुछ मैचों में नौसिखिये गेंदबाज अपना शिकार बना रहे हैं। इस बार विराट का विकेट 34 साल के रिचर्ड ग्लीसन के खाते में गया जो इंग्लैंड की ओर से अपना पहला मैच खेलने उतरे। इससे पहले एजबेस्टन में खेले गए टेस्ट मैच में कोहली पहली पारी में सिर्फ चौथा टेस्ट मैच खेल रहे गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स ने आउट किया था।

इस बीच कोहली एक बार फिर फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल होना शुरु हो गए हैं। कोहली को खरीखोटी सुनाने वालों में सामान्य फैन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता भी शामिल हैं। कमाल आर खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, ” ठंड पड़ गई भाई विराट कोहली बेइज्जती कराकर! आपने पिछला मैच नहीं खेला और भारत आसानी से जीत गया। कुछ तो शर्म किजिये जनाब!”

Thand Pad Gayee bhai @imVkohli Beizzati Karakar! You didn’t play last match and India won easily. Kuch Toh Sharam Kijiye Janab! #INDvsENG — KRK (@kamaalrkhan) July 9, 2022

No more debates, Virat Kohli just has to score in the upcoming matches otherwise he could be out of the team. #ViratKohli #IndvEng https://t.co/h1UiE9Ecm6 — Piyush singh (@PiyushS07939415) July 9, 2022