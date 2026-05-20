IPL 2026: प्लेऑफ से पहले आरसीबी के लिए खुशखबरी, वापस लौट आया धाकड़ बल्लेबाज

18 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगाते समय उनके बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी.
Published On May 20, 2026, 04:44 PM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 04:44 PM IST
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Phil Salt set to rejoin RCB: आईपीएल 2026 के प्लेऑफ से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बड़ी खुशखबरी मिली है. उंगली की चोट के कारण पिछले एक महीने से बाहर चल रहे इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट इस सप्ताह के आखिर में भारत लौट रहे हैं. फिल सॉल्ट की गैरमौजूदगी में जैकब बैथेल ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली थी.
18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग करते समय उनके बाएं हाथ की उंगली में गंभीर चोट लग गई थी. इसके बाद वह रिकवरी और परिवार के साथ समय बिताने के लिए इंग्लैंड लौट गए थे. अब वह पूरी तरह फिट होकर वापसी के लिए तैयार हैं. उंगली की चोट के कारण टीम से बाहर होने से पहले सॉल्ट ने RCB के लिए बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आकर शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने छह पारियों में 168.33 के शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 202 रन बनाए थे.
ईएसपीएन क्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल सॉल्ट भारत वापस आकर RCB में फिर से शामिल होने के लिए तैयार हैं. रिपोर्ट में आगे कहा गया है, यह देखना बाकी है कि क्या सॉल्ट शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ़ RCB के आखिरी लीग-स्टेज मैच में खेलने के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन प्लेऑफ़ के इतने करीब आकर टीम शायद ही कोई जोखिम लेना चाहेगी.
RCB पहले ही प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई कर चुकी है और अगर उसके नेट रन रेट को कोई बड़ा झटका नहीं लगता है, तो वह अगले मंगलवार को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में होने वाले क्वालिफ़ायर-1 में पहुंचने की अच्छी स्थिति में है.
फिल साल्ट की गैरमौजूदगी में उनके इंग्लैंड के साथी खिलाड़ी जैकब बेथेल ने बैटिंग ऑर्डर में ऊपर विराट कोहली के साथ ओपनिंग की है, लेकिन बेथेल प्रभाव नहीं छोड़ सके. उन्होंने सात पारियों में सिर्फ 96 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्च स्कोर 27 रन है.
अगर सॉल्ट को शुक्रवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच में खेलने की मंज़ूरी नहीं भी मिलती है, तब भी बेथेल की जगह खतरे में पड़ सकती है. इसकी वजह यह है कि बैटिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने रविवार को धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ़ RCB की जीत में नाबाद 73 रन बनाए थे.
केकेआर के खिलाफ कार्तिक त्यागी की बाउंसर हेलमेट पर लगने के बाद नियमित कप्तान रजत पाटीदार पिछला मैच नहीं खेल पाए थे. उनकी जगह जितेश शर्मा ने कप्तानी की थी. जितेश के मुताबिक पाटीदार अब बेहतर महसूस कर रहे हैं और शुक्रवार के मैच में वापसी करेंगे. पाटीदार, अय्यर और सॉल्ट की वापसी से आरसीबी के सामने अब ‘किसे खिलाएं और किसे बिठाएं’ वाली सुखद उलझन खड़ी हो गई है.