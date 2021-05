ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज ब्रैड हॉज (Brad Hodge) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से आईपीएल 2011 के सीजन में कोच्चि तस्कर्स केरला के लिए दी गई उनकी सर्विस का बकाया चुकाने के लिए कहा है. हॉज ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा, “खिलाड़ियों का अभी भी 35 फीसदी बकाया बचा है जो इन्हें 10 साल पहले कोच्चि के लिए खेलते हुए मिलना था. बीसीसीआई क्या यह राशि मिलने की कोई उम्मीद है.”

हॉज ने कोच्चि के लिए 14 मुकाबले खेले और 35.63 के औसत से 285 रन बनाए थे. बीसीसीआई ने एक सीजन के बाद ही कोच्चि की फ्रेंचाइजी को निलंबित कर दिया था और वह 2012 के सीजन में भाग नहीं ले सकी थी क्योंकि उनके मालिक फ्रेंचाइजी फीस के 10 फीसदी बैंक गारंटी का भुगतान नहीं कर सके थे.

Players are still owed 35% of their money earned from ten years ago from the @IPL representing Kochi tuskers. Any chance @BCCI could locate that money?

— Brad Hodge (@bradhodge007) May 24, 2021