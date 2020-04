कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते जहां इन दिनों क्रिकेट पूरी तरह से ठप हो चुका है, वहीं खिलाड़ी भी टाइम पास करने के लिए तरह-तरह के तरीके इजात कर रहे हैं. युजवेंद्र चहल, शिखर धवन जैसे खिलाड़ियों ने फैन्‍स के साथ बेहद फनी वीडियो भी शेयर कर अपना समय व्‍यतीत किया. इसी बीच खिलाड़ी ट्विटर पर फैन्‍स के सवालों के जवाब देने में भी व्‍यस्‍त हैं. ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रेड हॉज (Brad Hogg) ने यार्कर फेंकने वाले अपने पसंदीदा पांच गेंदबाजों का खुलासा किया.

ब्रेड हॉज (Brad Hogg) ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को इस फेहरिस्‍त में पहले स्‍थान पर जगह दी. इसके अलावा श्रीलंका के लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga), ऑस्‍ट्रेलिया के मिशेल स्‍टार्क (Mitchell Starc), पाकिस्‍तान के हैरिस राउफ (Haris Rauf) , इंग्‍लैंड के क्रिस जॉर्डन (Chris Jordan) को भी जगह दी गई है.

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने अपने करियर में महज 14 टेस्‍ट मैच ही खेले हैं. साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर अपना टेस्‍ट डेब्‍यू करने वाले बुमराह अपने छोटे से करियर में ही भारत के सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाज बन गए हैं. वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज भी बन चुके हैं.

Off the top of my head. Bumrah, Malinga, Starc, Rauf, Jordan. #Hoggytime https://t.co/AKR3TxxA1y

