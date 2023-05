धोनी समय बर्बाद कर रहे थे और अंपायर हंस रहे थे, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने साधा निशाना

आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. चेन्नई ने अपने घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस को 15 रन से मात दी. मगर इस मैच में धोनी के एक फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. चेन्नई की गेंदबाजी के दौरान 16वें ओवर से ठीक पहले चार मिनट तक खेल रुका रहा और इस दौरान धोनी अंपायर से बात कर रहे थे. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रैड हॉग ने सवाल उठाते हुए अंपायर्स को टारगेट किया है.

दरअसल 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पथिराना को अंपायर ने गेंदबाजी से रोक दिया था, क्यों कि वह इस ओवर से पहले मैदान से बाहर थे. नियम के अनुसार कोई भी खिलाड़ी ब्रेक के बाद मैदान पर वापस आते ही तुरंत गेंदबाजी नहीं कर सकता है. वह खिलाड़ी जितने मिनट तक बाहर रहता है उसे उतनी ही देर तक पहले फील्डिंग करनी होती है, इसके बाद भी उसे गेंदबाजी मिलेगी. इसी मामले को लेकर धोनी ने अंपायर्स से लगातार बात की और खेल चार मिनट रुका रहा. चार मिनट का खेल रुकने के बाद पथिराना फिर से गेंदबाजी करने लगे.

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रैड हॉग ने ट्वीट कर कहा कि धोनी ने अपनी मौजूदगी का पूरा फायदा उठाया और चार मिनट बर्बाद कर दिए, जिससे पथिराना गेंदबाजी कर सके. अंपायर्स को उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए था, मगर वह हंस रहे थे, यह सही नहीं है.

Dhoni using his presence to full effect, luring the umpires into a 4 minute discussion causing time to run out for Pathirana to bowl after an extended break off the field. Umpires laughing over the incident rather than taking control of the situation is not good enough. #CSKvsGT

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) May 24, 2023