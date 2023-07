SCO v NED: 23 साल के ब्रेंडन मैकमुलन ने ठोका धमाकेदार शतक, स्कॉटलैंड के लिए बने संकटमोचक

गौरतलब है कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालीफाई करने के लिए नीदरलैंड को 44.0 ओवर में 278 रनों का पीछा करना होगा. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो स्कॉटलैंड क्वालीफाई कर जाएगा. यदि नीदरलैंड्स का स्कोर 277 है और फिर छक्का मारकर अपना कुल स्कोर 283 तक ले जाता है तो उन्हें 45.0 ओवर तक का समय भी लग सकता है.

Scenario: Netherlands need to chase down the target of 278 in 44 overs to go above Scotland in the Super Six points table and book their #CWC23 spot ?#SCOvNED: https://t.co/d9Ke8xm2zm pic.twitter.com/g1YdyyJd1y

— ICC (@ICC) July 6, 2023