FIFA World Cup: ब्राजील फुटबॉल के स्टार नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला किया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में ब्राजील को नॉर्वे के हाथों हार मिली. इस हार के साथ ही ब्राजील वर्ल्ड कप से बाहर हो गया. इसके बाद ही नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया. और ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले इस स्टार के 16 साल लंबे करियर का अंत हो गया.

ब्राजील को राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे के हाथों 2-1 से हार मिली. इस हार के बाद 34 साल के नेमार टूट गए. और आखिरी सीटी बजते ही उन्होंने फुटबॉल के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने का फैसला किया.

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यह ऐलान न्यू जर्सी में खेले गए मैच में इर्लिंग हालैंड की टीम ने ब्राजील को चौंका दिया. पांच बार की चैंपियन टीम के लिए स्टॉपेज टाइम में नेमार ने पेनाल्टी पर गोल किया. लेकिन यह काफी नहीं रही. हार के बाद इमोशनल नेमार ने माना कि उन्होंने एक आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में लौटने के लिए पूरी मेहनत की थी. लेकिन यह भी माना कि अब उनका अंतरराष्ट्रीय सफर खत्म हो गया है.

नेमार ने कहा, ‘मैंने कोशिश की फिर कोशिश की लेकिन अब सब खत्म हो गया.’

इस वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले नेमार चोटों से जूझ रहे थे. वह उनसे उबरकर सामने आए थे. वह ब्राजील के पहले मैच में भी नहीं खेले थे. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने टीम में जगह बनाई. फिटनेस हासिल करने के बाद वह मैदान पर लौटे. हालांकि ब्राजील के इस स्टार को ज्यादातर बेंच से ही इस्तेमाल किया गया. उन्हें स्कॉटलैंड और नॉर्वे के खिलाफ सब्सिट्यूट के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया.

ब्राजील के लिए उनका आखिरी गोल पेनाल्टी से आया. नॉर्वे के खिलाफ उन्होंने स्टॉपेज टाइम में पेनाल्टी से गोल किया. लेकिन यह काफी नहीं था और आखिर उनकी टीम वर्ल्ड कप से विदा हो गई.

शानदार रहा नेमार का करियर

नेमार ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे. साल 2010 में सीनियर डेब्यू करने वाले नेमार ने 129 मैचों में 80 गोल किए. फीफा वर्ल्ड कप में वह ब्राजील फुटबॉल के लिए अहम खिलाड़ी रहे. टीम को उनसे काफी उम्मीदें रहीं. उन्होंने घरेलू मैदान पर हुए ओलिंपिक में टीम को गोल्ड मेडल जितवाया इससे पहले 2012 के लंदन ओलिंपिक में ब्राजील ने सिल्वर मेडल जीता था.