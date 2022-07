क्रिकेट ऐसा बेहद ही कम देखने को मिलता है कि डगआउट में बैठा कोच टीम को इशारा करे और बल्लेबाज अपना विकेट तोहफे में दे दे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में चौथे दिन जब मैथ्यू पॉट्स ने श्रेयस अय्यर 19 रन के निजी स्कोर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस विकेट को भले ही पॉट्स ने चटकाया लेकिन इसका कुछ श्रेय इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैक्कुलम को भी जाता है।

दरअसल, पुजारा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अय्यर ने पंत के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरु किया। अय्यर कुछ बेहतरीन शॉट खेलते हुए 19 रन बटोर चुके थे। इस बीच इंग्लिश कोच ब्रेंडन मैक्कुलम ने अपने गेंदबाजों को शॉर्ट बॉल फेंकने का इशारा कर दिया जो कैमरे में भी कैद हो गया। इसके बाद मैथ्यू पॉट्स 60वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए और पहली ही गेंद शॉर्ट फेंकते हुए श्रेयस अय्यर को एंडरसन के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह कोच की मदद से इंग्लैंड को अय्यर का बहुमूल्य विकेट मिल गया।

बता दें, ब्रैंडन मैक्कुलम पिछले सीजन कोलकाता नाइटराइडर्स के कोच थे जबकि श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान थे। इससे साफ हो जाता है कि मैक्कुलम टीम इंडिया के बल्लेबाज अय्यर की कमजोरी से कितना ज्यादा वाकिफ हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20I सीरीज में भी अय्यर को शॉर्ट गेंदों पर काफी जूझना पड़ा था।

Fell into the trap ?

गौरतलब है कि श्रेयस अय्यर एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। अय्यर को पहली पारी में जेम्स एंडरसन ने 15 रन के निजी स्कोर पर अपना शिकार बनाया था।

Brendon McCullum straightaway told England to go for the short ball tactic against Shreyas Iyer. pic.twitter.com/rMGluifmMM

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 4, 2022