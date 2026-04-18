नई दिल्ली: कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2026 बहुत अच्छा नहीं जा रहा है. टीम लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है. फैंस को चिंता सताने लगी है कि टूर्नामेंट के आधे हिस्से तक पहुंचने से पहले ही कहीं यह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर न हो जाए. टीम ने अभी तक छह मैच खेले हैं और एक में भी उसे जीत नहीं मिली है. उसका एक अंक जरूर है लेकिन वह पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के बारिश के चलते रद्द होने से मिला. शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को हार मिली. गुजरात टाइटंस की टीम ने पांच विकेट से हरा दिया.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हुए इस मैच में केकेआर की शिकस्त के बाद कई सवाल भी खड़े हुए हैं. टीम की कप्तानी से लेकर कोचिंग तक सवालों के घेरे में है.

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रहाणे और नायर निशाने पर, पीटरसन ने लिया किसका नाम

कोलकाता की पांचवीं हार के बाद कोच अभिषेक नायर और कप्तान अंजिक्य रहाणे निशाने पर हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के खिलाफ अपना पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है. और यह भी सवाल उठने लगे हैं क्या कोच के तौर पर यह नायर का केकेआर के साथ आखिरी सीजन हो सकता है

इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. उनका कहना है कि अगले आईपीएल सीजन में ब्रेंडन मैकुलम केकेआर के नए कोच हो सकते हैं. पीटरसन ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात कही. हालांकि, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मैकुलम फिलहाल इंग्लैंड की पुरुष टीम के कोच हैं और उनका कार्यकाल 2027 तक है.

कोच के तौर पर मैकलम का इंग्लैंड के साथ रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं

पीटरसन ने केकेआर के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए यह भविष्यवाणी की है, लेकिन बतौर इंग्लैंड हेड कोच मैकुलम का प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा है. अगर इंग्लैंड के प्रदर्शन में सुधार नहीं आया, तो उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है. इसके बाद उनका अगला ठिकाना केकेआर हो सकती है.

पहले भी केकेआर के कोच रहे हैं कीवी टीम के पूर्व कप्तान

मैकुलम के लिए केकेआर नया नहीं है. उन्होंने आईपीएल में बतौर खिलाड़ी और कोच के रूप में करियर की शुरुआत इसी टीम के साथ की थी. मैकुलम केकेआर के कोच रहते हुए ही इंग्लैंड के हेड कोच नियुक्त किए गए थे.

2008 में लीग की शुरुआत हुई थी. पहला मुकाबला केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला गया था. इस मुकाबले में केकेआर की तरफ से खेलते हुए मैकुलम ने 73 गेंदों पर 158 रनों की पारी खेली थी. वह 2008 से 2010 और 2012 से 2013 तक टीम का हिस्सा रहे. मैकुलम 2020 से 2022 तक केकेआर के कोच रह चुके हैं. उनकी कोचिंग में केकेआर ने 2021 का फाइनल खेला था.