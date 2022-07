भारतीय टीम पहला वनडे जीतकर शानदार अंदाज में वेस्टइंडीज दौरे का आगाज कर चुकी है। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में भारत ने मेजबान विंडीज टीम पर 3 रनों से जीत दर्ज की जिसमें शिखर धवन के 97 रनों का अहम योगदान रहा।

मेहमान टीम की इस जीत के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रुम में भारतीय खिलाड़ियों से मिलने एक खास मेहमान पहुंचा जिसका वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ये मेहमान और कोई नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर ब्रॉयन लारा थे जिन्होंने टीम इंडिया की जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की।

बीसीसीआई ने ये खास वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “देखिए Team India के ड्रेसिंग रूम में कौन आया। महान ब्रायन चार्ल्स लारा!” इस वीडियो में ब्रायन लारा को इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान संभाल रहे शिखर धवन से मुलाकात करते देखा जा सकता है। धवन गले लगाते हुए लारा का भारतीय ड्रेसिंग रुम में स्वागत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में धवन के अलावा चहल और अय्यर को भी लारा के साथ गुफ्तगू करते देखा जा सकता है।

Look who came visiting the #TeamIndia dressing room ? ?

The legendary Brian Charles Lara! ? ?#WIvIND | @BrianLara pic.twitter.com/ogjJkJ2m4q

