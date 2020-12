ब्रायन लारा की इस युग के श्रेष्ठ खिलाड़ियों में इन 2 भारतीय को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

Brian Lara chose Virat Kohli, Jasprit Bumrah in list of top five batsmen and bowlers of this era: महान बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) ने इस युग के टॉप-5 बल्लेबाजों और 5 गेंदबाजों का चयन किया है जिसमें भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली और यॉर्कर स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जगह मिली है.

विंडीज के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज लारा ने कोहली और बुमराह के अलावा न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन (Kane Williamson), इंग्लैंड के जो रूट, दक्षिण अफ्रीका के अब्राहम डीविलियर्स (Ab de Villiers) और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को जगह दी है.

लारा ने अपने इंस्टाग्राम पर जारी की गई इस सूची में हालांकि इन खिलाड़ियों को किसी तरह की रैंकिंग नहीं दी है. गेंदबाजों में लारा ने बुमराह के साथ इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer), जेम्स एंडरसन, दक्षिण अफ्रीका के कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) और अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) को चुना है.

लारा ने अपने साथ खेलने वाले पांच सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों और गेंदबाजों को भी चुना है इसमें सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस, कुमार संगाकारा, राहुल द्रविड़ बल्लेबाजों की सूची में हैं. गेंदबाजों की सूची में वसीम अकरम, शेन वॉर्न, वकार यूनिस, मुथैया मुरलीधरन और ग्लैन मैक्ग्रा हैं.