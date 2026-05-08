IPL 2026: 'दोनों में से किसी को टीम में लाओ', पठान की दिल्ली को सलाह

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IPL 2026: 'दोनों में से किसी को टीम में लाओ', KKR के खिलाफ मैच से पहले इरफान पठान ने दिल्ली कैपिटल्स को दी सलाह

पथुम निसांका ने नौ पारियों में 228 रन बनाए हैं. इसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है. लेकिन पठान चाहते हैं कि उन्हें अब प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए.

Edited By : Bharat Malhotra |May 08, 2026, 02:53 PM IST

Published On May 08, 2026, 02:53 PM IST

Last UpdatedMay 08, 2026, 02:53 PM IST

Pathum Nissanka

पथुम निसांका की जगह टीम में इन दोनों में से किसी एक को देखना चाहते हैं पठान

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक सलाह दी है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ करो या मरो के मैच से पहले पठान चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कुछ बदलाव करे. यह मुकाबला, शुक्रवार, 8 मई को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा.

पठान ने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए कि वह पथुम निसांका की जगह पृथ्वी साव या अभिषेक पोरेल को जगह दे. ऐसा करके वह चौथे विदेशी खिलाड़ी की जगह बना सकते हैं. और वहां डेविड मिलर को मौका मिल सकता है. टीम में मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे विदेशी खिलाड़ी भी हैं.

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पृथ्वी साव को अभी तक नहीं मिला है मौका

पृथ्वी साव ने आईपीएल 2026 में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है. वहीं पोरेल को दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया था. इस मैच में पोरेल ने नंबर सात पर बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंद पर 30 रन बनाए थे. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट हो गई थी.

अपने यूट्यूब वीडियो पर पठान ने कहा, ‘सबसे पहली बात, दिल्ली की टीम अगर टॉस जीते तो उसे पहले गेंदबाजी करनी चाहिए. दूसरा, मैं चाहता हूं कि वह टीम में पृथ्वी साव या अभिषेक पोरेल को जगह दें. उन्हें पथुम निसांका की जगह इन दोनों में से किसी को मौका देना चाहिए. पृथ्वी साव और अभिषेक पोरेल में से जो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो उसे मौका दिया जाना चाहिए.’

टीम कॉम्बिनेशन पर पठान की सलाह

क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने पठान ने कहा, ‘अगर वे लेफ्ट-राइट हैंडर बैटर्स का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो वे ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं. उनके पास अक्षर पटेल, नीतीश राणा और डेविड मिलर जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. तो अगर वह टॉप में दाएं हाथ के एक बल्लेबाज को मौका देना चाहते हैं तो पृथ्वी साव टीम में जगह बना सकते हैं.’

दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु के खिलाफ मैच में 18 साल के युवा ओपनर साहिल अरोड़ा को भी मौका दिया था. उन्होंने सिर्फ दो गेंदों का सामना किया और खाता खोले बिना आउट हो गए. इसके बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला.

इरफान पठान ने चुनी दिल्ली कैपिटल्स की टीम

पठान का मानना है कि दिल्ली कैपिटल्स को अपनी टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी को बदलने की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने 12 खिलाड़ियों की अपनी टीम भी चुनी.

केएल राहुल, पृथ्वी साव/अभिषेक पोरेल, करुण नायर/डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, नीतीश राणा, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी. नटराजन, लुंगी एनगिडी, समीर रिजवी

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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