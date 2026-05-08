IPL 2026: 'दोनों में से किसी को टीम में लाओ', पठान की दिल्ली को सलाह

नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक सलाह दी है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ करो या मरो के मैच से पहले पठान चाहते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कुछ बदलाव करे. यह मुकाबला, शुक्रवार, 8 मई को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा.

पठान ने कहा है कि दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए कि वह पथुम निसांका की जगह पृथ्वी साव या अभिषेक पोरेल को जगह दे. ऐसा करके वह चौथे विदेशी खिलाड़ी की जगह बना सकते हैं. और वहां डेविड मिलर को मौका मिल सकता है. टीम में मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे विदेशी खिलाड़ी भी हैं.

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पृथ्वी साव को अभी तक नहीं मिला है मौका

पृथ्वी साव ने आईपीएल 2026 में अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है. वहीं पोरेल को दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया था. इस मैच में पोरेल ने नंबर सात पर बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंद पर 30 रन बनाए थे. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट हो गई थी.

अपने यूट्यूब वीडियो पर पठान ने कहा, ‘सबसे पहली बात, दिल्ली की टीम अगर टॉस जीते तो उसे पहले गेंदबाजी करनी चाहिए. दूसरा, मैं चाहता हूं कि वह टीम में पृथ्वी साव या अभिषेक पोरेल को जगह दें. उन्हें पथुम निसांका की जगह इन दोनों में से किसी को मौका देना चाहिए. पृथ्वी साव और अभिषेक पोरेल में से जो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो उसे मौका दिया जाना चाहिए.’

टीम कॉम्बिनेशन पर पठान की सलाह

क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने पठान ने कहा, ‘अगर वे लेफ्ट-राइट हैंडर बैटर्स का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो वे ऐसा करने के बारे में सोच सकते हैं. उनके पास अक्षर पटेल, नीतीश राणा और डेविड मिलर जैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. तो अगर वह टॉप में दाएं हाथ के एक बल्लेबाज को मौका देना चाहते हैं तो पृथ्वी साव टीम में जगह बना सकते हैं.’

दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु के खिलाफ मैच में 18 साल के युवा ओपनर साहिल अरोड़ा को भी मौका दिया था. उन्होंने सिर्फ दो गेंदों का सामना किया और खाता खोले बिना आउट हो गए. इसके बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला.

इरफान पठान ने चुनी दिल्ली कैपिटल्स की टीम

पठान का मानना है कि दिल्ली कैपिटल्स को अपनी टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी को बदलने की जरूरत है. इसके साथ ही उन्होंने 12 खिलाड़ियों की अपनी टीम भी चुनी.

केएल राहुल, पृथ्वी साव/अभिषेक पोरेल, करुण नायर/डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, नीतीश राणा, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी. नटराजन, लुंगी एनगिडी, समीर रिजवी