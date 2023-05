कोहली ने पहले भी कहा है कि वह जब तक वह आईपीएल में खेलेंगे वह बैंगलोर की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा रहेंगे.

कोहली ने कहा था- 'यह एक क्या शानदार सफर रहा है. यह हमेशा से हमारा सपना रहा है. एक साथ आईपीएल जीतना. ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां मैं इस टीम को छोड़कर कभी भी जाना चाहूंगा. सीजन अच्छा नहीं जाने पर आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन जब तक मैं आईपीएल खेल रहा हूं. मैं इस टीम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला. फैंस, उनकी वफादारी, यह सब शानदार रहा है.'

अब पीटरसन ने सलाह दी है कि दिल्ली कैपिटल्स को कोशिश करनी चाहिए कि कोहली को दिल्ली लेकर आएं. शनिवार को दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबले से पहले कोहली ने अपने बचपन के कोच राजकुमार शर्मा के साथ बात की और उनके पैर छुए. इसी को देखकर इंग्लैंड के इस पूर्व खिलाड़ी को यह आइडिया आया.

The wonderful footage of Virat saying hello to his childhood coach made me think…BRING VIRAT HOME!

Delhi should make a huge transfer play and bring VIRAT back home from next season.

Beckham, Ronaldo, Messi etc all moved in their career…

Thoughts?

— Kevin Pietersen? (@KP24) May 6, 2023