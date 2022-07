भारत और इंग्लैंड के बीच द ओवल में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने महज 17 रन के भीतर अपने 4 विकेट गंवा दिए जिसमें से तीन बल्लेबाज डक पर पवेलियन लौटे। जेसन रॉय (0), जॉनी बेयरस्टो (7) और जो रूट (0) को बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया जबकि बेन स्टोक्स डक पर मोहम्मद शमी का शिकार बने।

इंग्लैंड के वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब टॉप 4 में से तीन खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए हैं। इससे पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए इंग्लैंड के टॉप 4 बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे जिनमें जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो और जो रूट शामिल हैं।

वनडे में इंग्लैंड के टॉप चार बल्लेबाज में तीन डक पर हुए आउट

रॉय, बेयरस्टो और रूट बनाम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड 2018

रॉय, रूट और स्टोक्स बनाम भारत, द ओवल 2022

