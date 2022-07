भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में 416 रन बनाए। भारत की ओर से ऋषभ पंत (146) और रविंद्र जडेजा (104) ने शतक लगाए। इस बीच कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही मैच में 46 साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। और बुमराह ने यह रिकॉर्ड गेंद से नहीं बल्ले से बनाया।

बुमराह नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने उतरे और नाबाद 31 रन की पारी खेलकर पविलियन लौटे। इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बतौर कप्तान अपने पहले ही मैच में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने।

इससे पहले भी यह रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी के ही नाम था। बिशन सिंह बेदी ने 1976 में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में 30 रन बनाए थे। इस बीच, स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में कुल 35 रन बने, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर है।

टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन

World record alert: 35 runs in a single over – Bumrah is the hero. pic.twitter.com/B43Ic5T9mD

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 2, 2022