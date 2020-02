रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting), सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और ब्रायन लारा (Brian Lara) जैसे क्रिकेट जगत के दिग्ग्जों से सजे बुशफायर टी10 बैश मैच की मदद से क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाई ने पीड़ित लोगों की मदद के लिए 7.7 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस पैसों का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से प्रभावित लोगों को पुर्नवास के लिए किया जाएगा।

रविवार को मेलबर्न जंक्शन ओवल में आयोजित हुए इस चैरिटी मैच में एडम गिलक्रिस्ट इलेवन ने रिकी पॉन्टिग इलेवन को एक रन से हराया। पॉन्टिंग, तेंदुलकर, गिलक्रिस्ट और लारा के अलाव वसीम अकरम, युवराज सिंह, कर्टनी वॉल्श जैसे खिलाड़ियों ने भी इस मैच में हिस्सा लिया था। साथ ही मैच में इन खिलाड़ियों की पहनी जर्सी और साइन किए हुए बैट को भी ऑनलाइन ऑक्शन के लिए रखा गया है ताकि 10 मिलियन डॉलर की राशि तक पहुंचा जा सके।

A reminder that some incredible items from the #BigAppeal are now up for auction!

Get bidding and own a piece of cricket history: https://t.co/yY7iDjzgDi pic.twitter.com/TeC77X0PlN

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 9, 2020