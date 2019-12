भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं. उन्हें इस समय कमेंट्री बॉक्स में देखा जा सकता है. भज्जी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं.

चोट के चलते दीपक चाहर कटक वनडे से हुए बाहर, इस गेंदबाज को मिला मौका

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर इस समय पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं. पहले यह विरोध एक राज्य आधे राज्य में दिख रहा था लेकिन अब इसने देश के कई राज्यों को अपने चपेट में ले लिया है. जधानी दिल्ली सहित अब इसकी आग यूपी, बिहार, कर्नाटक, चंडीगढ़, महाराष्ट्र में पूरी तरह से फैल गई है.

‘टर्बनेटर’ के नाम से फेमस हरभजन सिंह ने सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच शांति की अपील की है.

हरभजन ने गुरुवार को ट्वीट किया, ‘मैं सिर्फ शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूं. इस पर रोक लगनी चाहिए. इससे किसी का भला नहीं होने वाला. मुझे यकीन है कि इस मसले को हल करने के लिए हिंसा से बेहतर विकल्प हैं. सभी छात्रों, पुलिस और अधिकारियों से मेरी यही अपील है.’

All I am saying is maintain the peace..this should stop it’s not doing good for anyone.i am sure there is a other ways to solve this issue rather then being violent.. it’s a request to you all students and police and authorities

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 19, 2019