आईपीएल 2026 में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में केकेआर के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन का जलवा देखने को मिला. कैमरन ग्रीन ने पावरप्ले में गेंदबाजी करते हुए एक ओवर में दो विकेट चटकाए. इसके बाद 33 मीटर की दौड़ लगाकर एक बेहतरीन कैच लपका.

मुंबई इंडियंस की पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए कैमरन ग्रीन ने पहले रियान रिकेल्टन और फिर नमन धीर को अपना शिकार बनाया.

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ग्रीन ने तीसरे ओवर में चटकाए दो विकेट

तीसरे ओवर की तीसरी बॉल जो ऑफ स्टंप की लाइन में लेंथ गेंद थी, उसे रिकेल्टन ने डीप मिड विकेट की तरफ पुल करने की कोशिश लेकिन बल्ला पहले चला और गेंद ऊपरी किनारा लगकर सर्किल के अंदर ही हवा में काफी ऊंची चली गई. प्वाइंट पर खड़े मनीष पांडे ने बेहतरीन तरीके से कैच को जज किया और इसे पूरा किया. मनीष पांडे का बेहतरीन कैच है. वहीं ओवर की आखिरी बॉल पर कैमरन ग्रीन ने शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज नमन धीर को अपना शिकार बनाया.

ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद को नमन धीर ने क्रीज में खड़े-खड़े ही ड्राइव की कोशिश लेकिन गेंद की लाइन को मिस कर गए. गेंद बल्ले का किनारा लगने के बाद सीधे कीपर के हाथ में चली गई. अंपायर ने पहले नॉट आउट करार दिया लेकिन कैमरन ग्रीन के कहने पर रहाणे ने रिव्यू लिया और वह सफल रहा. नमन धीर बिना खाता खोले आउट हुए.

चौथे ओवर में ग्रीन ने लपका बेहतरीन कैच

गेंदबाजी में दो विकेट चटकाने के बाद अगले ओवर में ग्रीन ने फील्डिंग में कमाल दिखाया और सौरभ दुबे की गेंद पर रोहित शर्मा का कमाल का कैच लपका. लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ सौरभ दुबे ने ऑफ स्टंप की लाइन में फुलर गेंद फेंकी, जिसे रोहित शर्मा ने डीप मिड विकेट की तरफ हवा में पुल किया. ग्रीन मिड ऑन से मिड विकेट की तरफ दौड़ते हुए लगभग 33 मीटर गए और सर्किल के बाहर एक बेहतरीन रनिंग कैच लपका. मिडविकेट’ से पीछे की ओर दौड़ रहे रोवमैन पॉवेल भी वहां पर मौजूद थे लेकिन ग्रीन ने गेंद पर नजरें बनाई रखी और कैच को पूरा किया. दोनों खिलाड़ी आपस में टकराने से बचे. रोहित शर्मा 15 रन की पारी खेलकर आउट.

केकेआर ने पावरप्ले में चटकाए चार विकेट

केकेआर की टीम ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पावरप्ले में सिर्फ 46 रन देकर चार विकेट चटकाए. कैमरन ग्रीन ने रिकेल्टन और नमन धीर को अपना शिकार बनाया. वहीं सौरभ दुबे ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेजा.