'कैमरन ग्रीन को ड्रॉप कर दो', 25 करोड़ के खिलाड़ी पर पूर्व कप्तान का बड़ा बयान, बढ़ीं KKR की मुश्किलें

कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को खरीदा था तो उसे बहुत उम्मीदें थीं कि यह खिलाड़ी इस सीजन में उनकी किस्मत बदल देगा. लेकिन ग्रीन अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन पर काफी रकम खर्च की है लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है.

नई दिल्ली: कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत उम्मीदों के साथ अपनी टीम में जोड़ा था. उन पर अच्छी खासी रकम भी खर्च की थी. गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलटने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को शामिल कर केकेआर ने बड़ा दांव खेला था. लेकिन आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में यह दांव उलटा पड़ता हुआ दिख रहा है. ग्रीन का प्रदर्शन लगातार तीसरे मैच में भी खराब रहा है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में वह सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि मैच बारिश की वजह से धुल गया और दोनों टीमों को एक-एक अंक बांटना पड़ा लेकिन ग्रीन की भूमिका पर सवाल गहरे हो गए. ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व कप्तान आरोन फिंच ने भी कहा है कि ग्रीन पहले जैसी लय में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि ग्रीन की बल्लेबाजी में थोड़ी घबराहट दिख रही है.

KKR ने ग्रीन पर खर्च किए 25.20 करोड़ रुपये

केकेआर ने ग्रीन को आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, ग्रीन अब तक टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं. 3 मुकाबलों में ग्रीन ने सिर्फ 24 रन बनाए हैं. इसके साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कहने पर वह वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से शुरुआती मुकाबलों में गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं. ग्रीन के गेंदबाजी न करने का असर केकेआर के टीम संतुलन पर भी पड़ा है. और पहले ही कई प्रमुख गेंदबाजों की चोटों से परेशान केकेआर की मुश्किलों में इस वजह से इजाफा ही हुआ है.

या तो उन्हें ड्रॉप कर दो

आरोन फिंच ने ‘ईएसपीएन क्रिकइंफो’ के साथ बात करते हुए ग्रीन की फॉर्म को लेकर कहा, ‘तीन मुकाबलों में से एक में वह रनआउट हुए थे, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी. फिर भी वह दो बार नाकाम रहे हैं. बल्लेबाजी करते हुए ग्रीन थोड़े घबराए हुए नजर आ रहे हैं; वह पहले जैसी लय में नहीं दिख रहे हैं. याद है जब वह मुंबई इंडियंस के लिए बैटिंग ऑर्डर में ऊपर खेलते थे, तो उनका खेलने का अंदाज कितना अलग होता था? क्रीज पर वह तब काफी हावी होकर खेलते थे. अब वह थोड़े हिचकिचाते हुए दिख रहे हैं. ग्रीन को बैटिंग ऑर्डर में नीचे नहीं भेजना चाहिए. आप उन्हें टॉप ऑर्डर में खिलाओ या फिर उन्हें आराम दे दो.’

रहाणे की कप्तानी पर भी उठे सवाल

फिंच ने पंजाब किंग्स के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुए मैच में केकेआर के रणनीतिक फैसलों पर भी सवाल उठाए. फिंच बादल छाए रहने और बारिश से प्रभावित हालात होने के बावजूद कप्तान अजिंक्य रहाणे के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से नाखुश दिखाई दिए.

उन्होंने कहा, ‘टॉस जीतकर और विकेट के एक दिन तक कवर के नीचे रहने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला करना, जबकि आपको पता है कि बारिश का माहौल है. इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था. यह मेरे लिए एक खतरे की घंटी है. आपके पास सारी जानकारी होने के बाद भी आप गलत फैसला ले रहे हैं.’

KKR Full Schedule IPL 2026

तारीख मैच वेन्यू समय 29 मार्च मुंबई इंडियंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई 7:30 PM 2 अप्रैल कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता 7:30 PM 6 अप्रैल कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स कोलकाता 7:30 PM 9 अप्रैल कोलकाता नाइट राइडर्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता 7:30 PM 14 अप्रैल चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई 7:30 PM 17 अप्रैल गुजरात टाइटंस vs कोलकाता नाइट राइडर्स अहमदाबाद 7:30 PM 19 अप्रैल कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स कोलकाता 3:30 PM 26 अप्रैल लखनऊ सुपर जायंट्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ 7:30 PM 3 मई सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स हैदराबाद 3:30 PM 8 मई दिल्ली कैपिटल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली 7:30 PM 13 मई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs कोलकाता नाइट राइडर्स रायपुर 7:30 PM 16 मई कोलकाता नाइट राइडर्स vs गुजरात टाइटंस कोलकाता 7:30 PM 20 मई कोलकाता नाइट राइडर्स vs मुंबई इंडियंस कोलकाता 7:30 PM 24 मई कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता 7:30 PM

कैसा रहा है केकेआर का प्रदर्शन

केकेआर का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में अब तक निराशाजनक रहा है. टीम ने तीन मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दो में केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, सोमवार को ईडन गार्डन्स के मैदान पर पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला गया मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था. केकेआर के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही इस सीजन में अब तक लय में दिखाई नहीं दिए हैं.