शाहरुख खान ने बदली आंद्रे रसेल की भूमिका, ग्रीन तो आसपास भी नहीं: कैफ

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IPL 2026: शाहरुख खान ने बदली आंद्रे रसेल की भूमिका, ग्रीन तो आसपास भी नहीं: मोहम्मद कैफ
Cameron Green vs Andre Russell: आंद्रे रसेल की पावर ने बल्ले से केकेआर को कई मैच जितवाए और गेंदबाजी से उनका रुख पलटा. पर क्या कैमरन ग्रीन उस जादू को दोहरा पाएंगे. यह बड़ा सवाल है.
नई दिल्ली: आंद्रे रसेल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेलीं. टीम को आईपीएल चैंपियन बनाने में भी उनका अहम योगदान रहा. लेकिन अब वह टीम के साथ नहीं हैं. केकेआर ने इस कैरेबियाई खिलाड़ी को अब पावर-हिटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया है. और इसके साथ ही उन्हें सम्मान देने के लिए उनकी जर्सी नंबर 12 भी रिटायर कर दी है. और उनकी कमी को पूरा करने के लिए केकेआर ने कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया. ऑस्ट्रेलिया के इस ऑलराउंडर से टीम को काफी उम्मीदें हैं. लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं. उनका कहना है कि ग्रीन असल में आंद्रे रसेल की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे. कैफ ने ध्यान दिलाया कि एशेज और टी20 वर्ल्ड कप में ग्रीन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. ऐसे में आईपीएल 2026 पर उनके खेल पर गहरी नजरें रहेंगी.
‘ग्रीन असल में आंद्रे रसेल के आसपास भी नहीं हैं…’
अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद कैफ ने कहा, ‘ग्रीन बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन रसेल की जगह भरने और कोलकाता की फ्रेंचाइजी पर वैसा ही प्रभाव डालने में उन्हें लंबा समय लग सकता है. वह आंद्रे रसेल के आस-पास भी नहीं हैं. वह एक अच्छे बैटर हैं, लेकिन जब आप उनकी तुलना रसेल से करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क दिखता है.’
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उन्होंने कहा, रसेल ने अपनी बल्लेबाजी से बहुत योगदान दिया और वह एक गोल्डन आर्म भी थे.उन्हें हमेशा चार ओवर बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी उन्होंने बॉलिंग की, उन्होंने विकेट लिए। उनकी कमी कैमरून ग्रीन भी पूरी नहीं कर सकते.’
आंद्रे रसेल और कैमरन ग्रीन IPL Record
|आंद्रे रसेल
|आंकड़े
|कैमरन ग्रीन
|140
|मैच
|29
|115
|पारी
|28
|2651
|रन
|707
|28.20
|औसत
|41.58
|174.17
|स्ट्राइक-रेट
|153.69
|0
|100
|1
|12
|50
|2
|186
|4s
|62
|223
|6s
|32
|41
|कैच
|10
|123
|विकेट
|16
कैफ ने कहा- यह शाहरुख खान का भी प्लान
पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने केकेआर की टीम में मौजूद वेस्टइंडीज के एक अन्य ऑलराउंडर रोवमन पॉवेल को भी रसेल के समकक्ष नहीं माना. कैफ ने कहा, ‘मुझे लगता है कि केकेआर क्रिस गेल के साथ जो हुआ उसे दोहराना नहीं चाहती थी. आंद्रे रसेल अभी भी कई लीग में खेलते हैं और पूरी तरह से रिटायर नहीं हुए हैं. मुझे लगता है कि बाद में प्लान में बदलाव हुआ. केकेआर को लगा कि अगर यह लड़का नीलामी में जाता है और वही करता है जो क्रिस गेल ने रिलीज होने के बाद किया था, तो वे वही गलती दोबारा करेंगे. इसलिए बाद में उन्होंने उससे बात की और सपोर्ट स्टाफ में लाने का फैसला किया. इसमें शाहरुख खान की भूमिका अहम है.’
आंद्रे रसेल ने आईपीएल 2026 से पहले लीग से संन्यास ले लिया था. इसके बाद केकेआर ने उन्हें ‘पावर कोच’ के रूप में नियुक्त किया था. आईपीएल 2026 में केकेआर 29 मार्च को अपना पहला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी.