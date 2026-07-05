Fifa World Cup: मोरक्को की क्वार्टर फाइनल में एंट्री, हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर कनाडा

मोरक्को ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है.राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में मोरक्को ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सह-मेजबान कनाडा को 3-0 से हराया. मोरक्को के खिलाफ मिली हार के साथ ही कनाडा का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है.

मैच की शुरुआत में कनाडा ने आक्रामक खेल दिखाया और कई अच्छे मौके बनाए. हालांकि, टीम इन मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही. मोरक्को के गोलकीपर यासीन बौनू ने शुरुआती 11 मिनट में जोनाथन डेविड और तानी ओलुवासेई के बेहतरीन प्रयासों को रोककर अपनी टीम को बड़ी राहत दिलाई.

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पहले हाफ में खिलाड़ियों के बीच कई बार टकराव

पहले हाफ में मुकाबला काफी तेज और संघर्षपूर्ण रहा. खिलाड़ियों के बीच कई बार टकराव देखने को मिला और रेफरी ने कुल सात येलो कार्ड दिखाए. 40वें मिनट में मोरक्को के कप्तान अचरफ हकीमी और कनाडा के रिची लारिया के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे मैच का माहौल गरमा गया, इसके बावजूद पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी.

दूसरे हाफ में मोरक्को नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी. 50वें मिनट में हकीमी ने फ्री-किक पर अजेदीन ओनाही को पास दिया। ओनाही ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाकर गोलकीपर मैक्सिम क्रेप्यू को छकाया और मोरक्को को 1-0 की बढ़त दिला दी. 0-1 से पिछड़ने के बाद कनाडा ने स्कोर को बराबर करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी.

Fifa World Cup: पैराग्वे को हराकर क्वार्टर फाइनल में फ्रांस, एम्बाप्पे रहे जीत के ‘हीरो’

गोल खाने के बाद कनाडा ने बराबरी के लिए लगातार हमला किया. टीम ने मोरक्को के पेनल्टी बॉक्स में कई बार गेंद पहुंचाई, लेकिन मजबूत डिफेंस और गोलकीपर बौनू के शानदार प्रदर्शन के कारण कनाडा के सिर्फ तीन शॉट ही गोल पोस्ट तक पहुंच सके. 82वें मिनट में मोरक्को ने ओनाही के गोल के बूते मैच में अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया, इसके बाद स्टॉपेज टाइम में सौफियाने रहीमी ने गोलकीपर को छकाते हुए तीसरा गोल दागकर टीम की जीत पर मुहर लगा दी.

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क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का मुकाबला फ्रांस से होगा

टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद कनाडा के लिए यह विश्व कप खास रहा. अपनी सह-मेजबानी में टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप में अंक हासिल किया, पहली जीत दर्ज की, नॉकआउट चरण में जगह बनाई और राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया. वहीं, अब क्वार्टर फाइनल में मोरक्को का मुकाबला फ्रांस से होगा, जिसने पराग्वे को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है.