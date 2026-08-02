DPL 2026: सेंट्रल दिल्ली किंग्स का दमदार प्रदर्शन, आउटर दिल्ली वॉरियर्स को 4 विकेट से हराया

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में बारिश से बाधित 10 ओवर के मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स पर चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. लीग में टीम की यह लगातार दूसरी जीत है.

131 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए, किंग्स ने 9.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 6 विकेट पर 133 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता और स्टैंडिंग में टॉप पर अपनी जगह मजबूत कर ली. इससे पहले, आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बनाए थे. यजस शर्मा ने 16 गेंदों पर 39, मोहित पंवार ने 18 गेंदों पर 37, और अक्षय सैनी ने 15 गेंदों पर 31 रन की तेज पारी खेली.

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यश ढुल ने दी जबरदस्त शुरुआत

जवाब में, सेंट्रल दिल्ली किंग्स को कप्तान यश ढुल ने जबरदस्त शुरुआत दी. यश ने 16 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 35 रन बनाए.जोंटी सिद्धू ने 12 गेंदों पर 25 रन बनाए. वंश बेदी ने 16 गेंदों पर तीन चौकों और पांच छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने बीच के ओवरों में कई विकेट गिरने के बावजूद अपनी टीम को जीत दिलाई.

प्रथम और अमन ने लिए 2-2 विकेट

वॉरियर्स के लिए प्रथम सलूजा और अमन चौधरी ने दो-दो विकेट लिए, लेकिन वे किंग्स की मजबूत बैटिंग लाइनअप को अपनी टीम को जीत दिलाने से नहीं रोक नहीं पाए. इस मैच में जीत के बाद आगे के मैचों के लिए सेंट्रल दिल्ली किंग्स का आत्मविश्वास बढ़ा है