टॉम प्राइस का अनोखा कारनामा, नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए जड़ा शतक, फिर गेंदबाजी में ली हैट्रिक

क्रिकेट के खेल में आए दिन नए- नए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं. भारत में आईपीएल के आयोजन के बीच इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में एक खिलाड़ी ने अनोखा कारनामा किया है. ग्लूस्टरशायर के बल्लेबाज टॉम प्राइस ने एक ऐसा अद्भुत कारनामा किया है जो शायद ही क्रिकेट में देखने को मिलता है.

टॉम प्राइस ने वॉर्सेस्टरशिर के खिलाफ मैच में नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा, वहीं उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए हैट्रिक लिया. टॉम प्राइस ने 98 गेंद में 109 रन की पारी खेली, जिसकी वजह से उनकी टीम ग्लूस्टरशायर सात विकेट पर 45 रन से 231 रन तक पहुंच सकी. बल्लेबाजी में कमाल दिखाने के बाद टॉम प्राइस ने इसी मैच में गेंदबाजी के दौरान हैट्रिक लेने का कारनामा किया.

Congrats also @bobbybracey25 @Gloscricket Hat-trick of catches Very rare First Class Cricket #rare #Cricket #CricketTwitter https://t.co/K3Kc3K4eel

— Jack Russell MBE (@jackrussellart) April 20, 2023