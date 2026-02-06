फिर से चैंपियन, RCB का झंडा... आरसीबी की जीत पर झूमे विराट कोहली, जानें क्या कहा ?

दिल्ली के 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति (87 रन) और जॉर्जिया (79 रन) के बीच दूसरे विकेट की 165 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर जीत दर्ज की.

कप्तान स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग के रोमांचक फाइनल में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया. अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के नाम दो-दो डब्ल्यूपीएल खिताब हो गए हैं. दिल्ली की टीम को लगातार चौथी बार फाइनल में खेलते हुए शिकस्त का सामना करना पड़ा।

दिल्ली के 204 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति (87 रन, 41 गेंद, 12 चौके, तीन छक्के) और जॉर्जिया (79 रन, 54 गेंद, 14 चौके) के बीच दूसरे विकेट की 165 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में चार विकेट पर 204 रन बनाकर जीत दर्ज की. आरसीबी की इस जीत के बाद आरसीबी फैंस झूम उठे हैं. वहीं दिग्गज विराट कोहली ने भी इस जीत पर रिएक्ट किया है.

विराट कोहली ने क्या कहा ?

विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, फिर से चैंपियन, RCB का झंडा ऊंचा लहराते हुए और कुछ ऐसा जिस पर आप सभी गर्व कर सकते हैं. स्मृति मंधानाऔर पूरी टीम और मैनेजमेंट टीम को इस शानदार जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई. आप लोग इसके हकदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, इस पल का आनंद लें और हमारे शानदार फैंस आरसीबी के प्यार को महसूस करें.

डब्ल्यूपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज

फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 204 रन का लक्ष्य हासिल किया. यह डब्ल्यूपीएल के इतिहास में 200 से ज्यादा रन का पीछा करते हुए दूसरी सफल जीत रही और अब तक की सबसे बड़ी रन चेज भी है. महिला टी20 क्रिकेट में यह दूसरी सबसे बड़ी सफल रन चेज है, इससे आगे केवल 2023 में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 213 रन का पीछा ही है.

इस जीत के साथ आरसीबी ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, पिछले सत्र में इसी मैदान पर आरसीबी ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 202 रन का पीछा किया था, इतना ही नहीं यह आईपीएल या डब्ल्यूपीएल के किसी भी फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज बन गया. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2024 के आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के पंजाब किंग्स के खिलाफ 200 रन का पीछा करने के नाम था.

इसके अलावा महिला टी20 क्रिकेट के किसी भी फाइनल मुकाबले में चाहे वह लीग हो या अंतरराष्ट्रीय मैच, पहली बार 175 रन से ज्यादा का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया है.