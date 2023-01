चंडिका हाथुरुसिंघा को बांग्लादेश मेंस टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया, रसेल डोमिंगो की जगह लेंगे

श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज चंडिका हाथुरुसिंघा को बांग्लादेश मेंस राष्ट्रीय टीम का एक बार फिर से हेड कोच नियुक्त किया है. वह रसेल डोमिंगो की जगह लेंगे, जिन्होंने दिसंबर में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद इस्तीफा दे दिया था. मंगलवार को चंडिका हाथुरुसिंघा को बांग्लादेश के कोच पर नियुक्त करने की जानकारी दी गई. चंडिका हाथुरुसिंघा पहले भी बांग्लादेश टीम के कोच रह चुके हैं, उन्होंने साल 2014 से 2017 तक बांग्लादेश राष्ट्रीय टीम के कोच की भूमिका निभाई है. चंडिका हाथुरुसिंघा का कार्यकाल फरवरी 2023 से शुरु होगा.

चंडिका हाथुरुसिंघा वर्तमान में न्यू साउथ वेल्स के असिस्टेंट कोच की भूमिका में है. वहां से इस्तीफा देने के बाद वह फरवरी में बांग्लादेश टीम के साथ जुड़ेंगे. वहीं बांग्लादेश टीम के कोच की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश टीम के कोचिंग की एक बार फिर जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है. बांग्लादेश में मुझे काफी प्यार मिला, जब वहां कोच की भूमिका में था. मैं खिलाड़ियों के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं.

? JUST IN: Former Sri Lanka star Chandika Hathurusingha returns for second stint as Head Coach of Bangladesh Cricket Team!