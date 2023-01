Happy New Year 2023: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने दुबई में परिवार के साथ नया साल सेलिब्रेट किया। धोनी की वाइफ साक्षी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में धोनी बेटी जीवा के साथ न्यू ईयर की आतिशबाजी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान धोनी बेटी जीवा को गोद में लिए हुए खड़े हैं और साक्षी वीडियो बना रही हैं।

धोनी के अलावा अन्य क्रिकेटरों ने भी शानदार अंदाज में नए साल का स्वागत किया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों के साथ नया साल सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें वह दोस्तों के साथ पार्टी करते नजर आ रहे हैं।

