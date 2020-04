महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की सोशल मीडिया पर खिंचाई करना इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान केविन पीटरसन (Kevin Peterson) को भारी पड़ गया. फैन्‍स द्वारा इसपर कड़ी प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद चेन्‍नई सुपर किंग्‍स भी पीटरसन के इस बयान से भड़क गई है. उन्‍होंने बिना देरी करे अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीटरसन के ट्वीट का जवाब दिया.

केविन पीटरसन (Kevin Peterson) ने शनिवार को भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की टांग खिंचाई की थी. पीटरसन ने इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी करते समय धोनी से बात करते हुए एक पुराना फोटो साझा किया था.

फोटो में केविन पीटरसन (Kevin Peterson) धोनी को मैच के दौरान मैदान पर एक तरफ देखने के लिए इशारा कर रहे हैं. फोटो के साथ पीटरसन ने कैप्‍शन में लिखा, ” धोनी, आप वहां मेरे लिए फील्डर क्यों नहीं रखते? आप लोगों के खिलाफ रन करना कितना आसान है.”

But sometimes you don’t need fielders! pic.twitter.com/3gHMTo2zqe

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 18, 2020