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IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 में अभियान समाप्त हो चुका है. और धोनी पूरे सीजन में नहीं खेले. टीम के गेंदबाजी कोच ने धोनी की वापसी पर बड़ा बयान दिया है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 22, 2026, 12:34 PM IST

Published On May 22, 2026, 12:34 PM IST

Last UpdatedMay 22, 2026, 12:34 PM IST

MS Dhoni When Will Return to Ground

महेंद्र सिंह कब लौटेंगे मैदान पर

अहमदाबाद: चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के गेंदबाजी कोच एरिक सिमंस (Eris Simons) ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी कब वापसी (MS Dhoni Return करेंगे इसका फैसला यह अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज स्वयं करेगा.

44 वर्षीय धोनी पैर में चोट लगने के कारण आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए लेकिन सिमंस ने कहा कि उन्होंने नेट पर अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया.

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सिमंस से पूछा गया कि क्या धोनी अगले साल के लिए उपलब्ध रहेंगे, उन्होंने कहा, ‘क्या आप सचमुच यह सवाल पूछ रहे हैं. उनके पांव में चोट लगी थी जिससे उन्हें दौड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी और इसलिए वह नहीं खेल पाए.’

उन्होंने कहा, ‘नेट पर अभ्यास के दौरान वह इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा वह पहले किया करते थे. लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इसका फैसला स्वयं धोनी ही करेंगे ही कि वह कब खेलने के लिए तैयार हैं और उनकी वापसी के लिए सही समय क्या है.’

साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि धोनी हमेशा व्यक्तिगत उपलब्धियों पर टीम के हित को प्राथमिकता देते हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर उन्हें पता है कि वह फिट नहीं हैं तो वह नहीं खेलेंगे. लेकिन अगर वह फिट होते हैं तो वह जरूर खेलेंगे. वह व्यक्तिगत नहीं बल्कि टीम के हित में फैसला करेंगे. उनके खेलने से टीम को फायदा मिलेगा.’

सिमंस ने स्वीकार किया कि उनकी टीम की फील्डिंग अच्छी नहीं रही जबकि इस विभाग में कड़ी मेहनत की गई थी. उन्होंने कहा, ‘मैं अभी-अभी मैथ्यू हेडन से इसी बारे में बात कर रहा था. हमने इस साल फील्डिंग का काफी अभ्यास किया. मुझे लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में हमने कुछ अविश्वसनीय कैच लिए लेकिन कुछ आसान कैच भी छोड़े.’

सिमंस ने कहा, ‘टीम इससे सीख लेकर कैसे आगे बढ़ती है इसका फैसला फील्डिंग कोच करेंगे. लेकिन हमने इस साल अपनी फील्डिंग पर काफी मेहनत की है. सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है. लेकिन फिर भी हम कुछ शानदार कैच लेते हैं और फिर कुछ आसान कैच छोड़ देते हैं जिससे हैरानी होती है.’

चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात टाइटंस से 89 रन से हार का सामना करना पड़ा और इस तरह से उसने 12 अंकों के साथ अपना अभियान खत्म किया. सिमंस ने कहा कि इस सीजन में चेन्नई के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू टीम के अंदर संतुलन और व्यक्तिगत भूमिकाओं के बारे में बढ़ती समझ रहा.

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि कई सकारात्मक पहलू रहे. हमने एक टीम के रूप में खुद को समझना शुरू कर दिया है. मुझे लगता है कि आईपीएल जीतने का यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना संतुलन सही रखें, आपके पास एक ऐसी टीम हो जो खुद को संभाल सके और आपके बदलाव मैच से काफी पहले किए जाएं.’

सिमंस ने कहा, ‘मुझे यह भी पता है कि इस टूर्नामेंट से हमें एक इकाई के रूप में खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है. यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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