IPL 14: खिताब जीतने की तैयारी में जुटी CSK, धोनी ने नेट पर बहाया जमकर पसीना

इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (Indian Premier League 2021) की शुरुआत 9 अप्रैल से होने जा रही है. आईपीएल में खेल रहे कुछ भारतीय क्रिकेटर इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टूर्नामेंट में व्यस्त हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

3 बार आईपीएल खिताब अपने नाम कर चुकी सीएसके टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई के खिलाड़ियों ने 2 मार्च को आगामी चरण के लिए जमकर नेट अभ्यास किया.

सोमवार से शुरू हुए इस अभ्यास शिविर में माही के अलावा अनुभवी बल्लेबाज अंबाती रायुडू, रुतुराज गायकवाड़, एन जगदीशन समेत अन्य खिलाड़ियों ने भी जमकर पसीना बहाया.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Dhoni started his practice in indoor net session at MSD Cricket Academy Chennai<a href=”https://twitter.com/hashtag/MSDhoni?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#MSDhoni</a> | <a href=”https://twitter.com/msdhoni?ref_src=twsrc%5Etfw”>@MSDhoni</a> | <a href=”https://twitter.com/hashtag/WhistlePodu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WhistlePodu</a> <a href=”https://t.co/ckED5xusOB”>pic.twitter.com/ckED5xusOB</a></p>— DHONI Trends™ (@TrendsDhoni) <a href=”https://twitter.com/TrendsDhoni/status/1369202220613337088?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 9, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

बता दें कि प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत से पहले खिलाड़ियों को कोरोना नियमों के तहत पृथकवास में रहना पड़ा। आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें अभ्यास की अनुमति मिल सकी है.

टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ ने कहा, ‘‘सीएसके खिलाड़ियों ने अपना पृथकवास पूरा करने के बाद कल अभ्यास शुरू किया है. धीरे-धीरे कुछ अन्य खिलाड़ी भी पृथकवास अवधि को पूरा कर टीम के साथ जुड़ेंगे.’’

चेन्नई सुपर किंग्स का शिड्यूल-

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Ready ah… vaanga pa… summer coming! Block the <a href=”https://twitter.com/hashtag/Yellove?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Yellove</a> dates! <a href=”https://twitter.com/hashtag/WhistlePodu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WhistlePodu</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/IPL2021?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#IPL2021</a> <a href=”https://t.co/k8RI1P6Q8o”>pic.twitter.com/k8RI1P6Q8o</a></p>— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) <a href=”https://twitter.com/ChennaiIPL/status/1368557843796746242?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 7, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>