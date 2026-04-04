IPL 2026: पंजाब किंग्स से हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसी तो उम्मीद नहीं रही होगी

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद पांच बार की इस चैंपियन टीम के नाम बहुत शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

चेन्नई: शुक्रवार को आईपीएल 2026 का सातवां मैच खेला गया. पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया. पंजाब के बल्लेबाजों ने 210 रन के लक्ष्य को 8 गेंद बाकी रहते आसानी से हासिल कर लिया.

पंजाब किंग्स की टीम ने अभी तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पांच बार आईपीएल जीता है. लेकिन चेन्नई की टीम ने बल्लेबाजी में अच्छा स्कोर बनाया था लेकिन उसके गेंदबाज उसका बचाव नहीं कर पाए.

आईपीएल की मजबूत टीम मानी जाने वाली सीएसके के लिए पंजाब किंग्स सबसे बड़ा खतरा साबित हुई है. पंजाब ने एक बार फिर से सीएसके के खिलाफ 200 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल किया है. यह पहला मौका नहीं है जब पंजाब ने सीएसके के खिलाफ 200 से अधिक रन के लक्ष्य को हासिल किया है. पंजाब ने पांचवीं बार 200 से अधिक रन के लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएसके को हराया है.

200 से ज्यादा का स्कोर बनाने के बाद हारी टीम

सीएसके ने 6 बार पंजाब के खिलाफ 200 या उससे अधिक रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया और 5 बार हारी है. टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद मैच गंवाने का यह रिकॉर्ड है. दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज है जो 200 से अधिक रन बनाने के बाद भी 4 बार हारी है.

शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब ने आईपीएल इतिहास का अपना दूसरा बड़ा लक्ष्य हासिल किया. आईपीएल 2025 में पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 262 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था. यह आईपीएल इतिहास का सफलतम चेज है.

पंजाब के नाम दर्ज हुआ कमाल का रिकॉर्ड

पंजाब 9 बार 200 या उससे अधिक का लक्ष्य हासिल कर चुकी है. आईपीएल में पंजाब के इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई टीम नहीं है. दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7 बार यह उपलब्धि हासिल की है.

मैच पर नजर डालें तो टॉस जीतकर पंजाब ने गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने आयुष म्हात्रे के 43 गेंदों पर 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से बनाए 73 रनों की पारी की बदौलत 5 विकेट पर 209 रन बनाए थे. इसके अलावा शिवम दुबे ने 27 गेंदों पर 45 और सरफराज खान ने 12 गेंदों पर 1 छक्के और 6 चौकों की मदद से 32 रन बनाए.

पंजाब ने प्रियांश के 11 गेंदों पर 39, प्रभसिमरन के 34 गेंदों पर 43, और कप्तान श्रेयस अय्यर के 29 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से बनाए 50 रनों की मदद से 18.4 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया.