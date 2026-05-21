अभी भी CSK की हो सकती है आईपीएल प्लेऑफ में एंट्री, जानिए कैसे हो सकता है संभव?

चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल प्लेऑफ में अभी भी पहुंच सकती है. उनके पहुंचने का समीकरण क्या है जानिए यहां.
Published On May 21, 2026, 03:26 PM IST
Last UpdatedMay 21, 2026, 03:26 PM IST
CSK
CSK Playoff Scenario: पांच बार की चैंपियन रह चुकी CSK को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब किस्मत का सहारा चाहिए. हालांकि सीजन के शुरुआत से पहले सीएसके ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि वह इस हाल में होगी. इस वर्ष खेले गए 13 मुकाबलों में सिर्फ 6 जीत के साथ 12 अंक लेकर टीम 7वें पायदान पर बरकरार है. क्या चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है? इसका सीधा जवाब है— हां, मौका अब भी है! लेकिन अब सीएसके की किस्मत पूरी तरह से उनके अपने हाथों में नहीं रह गई है. अपना मैच बड़े अंतराल से जीतने के साथ -साथ अन्य टीमों के नतीजों पर भी टकटकी लगानी होगी।
चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें अब पूरी तरह से इस ‘करो या मरो’ वाले समीकरण पर टिकी हैं. सीएसके को अपना आखिरी लीग मैच गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ हर हाल में बड़े अंतराल के साथ जीतना होगा , इस जीत से चेन्नई के कुल 14 अंक हो जाएंगे और उनका नेट रन रेट (NRR) भी काफी मजबूत हो जाएगा , फैंस को दुआ करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अपने बचे हुए सभी मैच हार जाए. इससे वे अधिकतम 14 अंकों पर ही रुक जाएंगे और बेहतर रन रेट के आधार पर सीएसके उनसे आगे निकल जाएगी , पंजाब किंग्स को अपने आखिरी मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ेगा, ताकि वे रेस से बाहर रहें, केकेआर को भी अपने आगामी मैचों में हार झेलनी होगी, जिससे अंक तालिका के बीच का मुकाबला चेन्नई के पक्ष में झुक सके.
कांटों भरे रास्ते के समान है CSK को प्लेऑफ में पहुंचना, रास्ते जितने आसान दिख रहे है उतने होने वाले हैं नहीं , गायकवाड़ की कप्तानी वाली इस टीम को सबसे पहले खुद मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर नेट रन रेट के ग्राफ को सुधारना होगा , और बाकी टीमों की हार-जीत का गणित को भी देखना पड़ेगा , तब जाकर CSK को प्लेऑफ का टिकट मिल सकता है।
चेन्नई सुपर किंग्स आज लीग फेज के आखिरी मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी. चेन्नई इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करने उतरेगी. अगर टीम को इस मुकाबले में हार मिली तो वह सीधे आईपीएल से बाहर हो जाएगी.