IPL 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को मिला है 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य. 12.10 am पर मैच शुरु होगा. गुजरात टाइटंस ने रिजर्व डे पर फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 214 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसमें साईं सुदर्शन ने 47 गेंदों पर 96 रनों का योगदान दिया.

इसके बाद 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी ही थी कि बारिश ने दस्तक दे दी. बारिश के कारण मैदान को सुखाने में काफी देर हुई जिसके बाद चेन्नई के ओवरों में कटौती करने का फैसला किया गया और उन्हें 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य दिया गया.

5 ओवर की कटौती के साथ ही चेन्नई की टीम के पावरप्ले में भी 2 ओवर कम हो गए हैं. यानी अब चेन्नई की टीम पावरप्ले में सिर्फ 4 ओवर खेलेगी. वहीं, गुजरात का हर गेंदबाज अब सिर्फ 3 ओवर ही गेंदबाजी कर पाएगा.

बॉलिंग टाइम आउट 5-6 ओवर के बीच लिया सकेगा जबकि बैटिंग टाइम आउट 10-12 ओवर के बीच लिया जा सकेगा.

1️⃣2️⃣:1️⃣0️⃣ AM - Into the third day with a ?1️⃣7️⃣1️⃣ in 1️⃣5️⃣ overs! ?#IPL2023Final #CSKvGT #WhistlePodu #Yellove ??

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 29, 2023