नई दिल्ली: चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 में बड़ी खबर है. टीम के स्टार तेज गेंदबाज खलील अहमद सीजन से बाहर हो गए हैं. 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान उन्हें चोट लग गई थी. यह चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़े झटके की तरह है. बाएं हाथ के इस पेसर पर टीम काफी हद तक निर्भर है.

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के अहम मोड़ पर खलील अहमद को चोट लगी थी. अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि खलील को जांघ के अगले हिस्से में चोट लगी है. और इस वजह से उन्हें लंबे वक्त के लिए मैदान से दूर रहना पड़ सकता है.

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खलील को फिट होने में लगेंगे 10 से 12 सप्ताह

मेडिकल जांच में चोट की गंभीरता का पता चल चुका है. खलील को ग्रेड 2 का टिअर है. और इस वजह से इस पेसर को चोट से उबरने में 10 से 12 हफ्ते का वक्त लग सकता है. और इसी वजह से वह आईपीएल 2026 से बाहर हो गए हैं.

टूर्नामेंट में जिस वक्त खलील को चोट लगी है वह काफी मायने रखता है. खलील चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा हैं. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सभी पांचों मैच खेले हैं.

उनके जाने से चेन्नई की गेंदबाजी आक्रमण को गहरा झटका लगा है. टीम ने अभी रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है.

चेन्नई के कई खिलाड़ी पहले से हैं चोटिल

चेन्नई सुपर किंग्स पहले से खिलाड़ियों की चोट से परेशान है. टीम के स्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अभी तक पूरी तरह फिट होकर टीम के साथ नहीं जुड़े हैं. वहीं साथ ही नाथन एलिस तो पहले ही बाहर हो चुके हैं. धोनी की पिंडली में चोट है और वह उससे उबर रहे हैं. उन्हें पूरी तरह फिट होने में दो सप्ताह का टाइम लगेगा. 28 मार्च को आईपीएल के पहले दिन चेन्नई सुपर किंग्स ने बयान जारी कर कहा था कि धोनी दो सप्ताह तक मैदान से दूर रह सकते हैं. वहीं धोनी के साथी खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ थ्रो-डाउन पर ही बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं.

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वहीं एलिस पूरे सीजन के लिए बाहर हो चुके हैं. उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किए गए स्पेंसर जॉनसन, भी चोट से उबर रहे हैं. और अभी तक वह चेन्नई सुपर किंग्स से नहीं जुड़ पाए हैं.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT



Khaleel Ahmed has been ruled out of IPL 2026 after sustaining a right quadricep injury in the game against KKR.



Wishing Khaleel a speedy recovery.#WhistlePodu pic.twitter.com/PFQz3iSWRq — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 16, 2026

CSK की टीम में कौन ले सकता है खलील अहमद की जगह

महाराष्ट्र के पेसर मुकेश चौधरी और रामकृष्ण घोष वे खिलाड़ी हैं जो खलील की जगह ले सकते हैं. चौधरी बाएं हाथ के पेसर हैं जिनके चुने जाने की संभावना ज्यादा नजर आती है. घोष दाएं हाथ के गेंदबाज हैं और उनके साथ एक प्लस पॉइंट यह भी है कि वह निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.

घोष ने महाराष्ट्र के लिए 2025-26 के घरेलू सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. विजय हजारे ट्रॉफी, जो घरेलू 50 ओवर का टूर्नामेंट है, में घोष ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 42 रन देकर सात विकेट लिए थे. जो महाराष्ट्र के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन है. इसी टूर्नामेंट में मुंबई के खिलाफ उन्होंने 27 गेंद पर 64 रन भी बनाए थे.

चेन्नई की टीम ने अभी तक पांच मैच खेले हैं और दो में उसे जीत मिली है. उसका अगला मैच शनिवार को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है.