IPL 2021, Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, 2nd Match Live Cricket Streaming: यहां देखें मैच का लाइव

IPL 2021, CSK vs DC, Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, 2nd Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi Live, Disney+Hotstar Live Cricket: इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में 10 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीमें अपने-अपने अभियान की शुरुआत करेंगी. जहां एक ओर सीएसके महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की कप्तानी में चौथी बार खिताब अपने नाम करने के इरादे से, वहीं दूसरी तरफ सीजन के सबसे युवा कप्तान रिषभ पंत (Rishabh Pant) के नेतृत्व में दिल्ली पहली ट्रॉफी जीतने के मकसद से उतरेगी.

रिषभ पंत ने चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह ली, जो कंधे की चोट से जूझ रहे थे. पिछले साल की उपविजेता दिल्ली ने स्टीव स्मिथ को भी अपने टीम में शामिल किया है. टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण, जिसमें कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्त्जे, उमेश यादव और इशांत शर्मा के साथ-साथ ऑलराउंडर क्रिस वोक्स, टॉम कर्रन और मार्कस स्टोइनिस शामिल हैं, लीग में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं.

ऑफ स्पिनर आर. अश्विन और लेग स्पिनर अमित मिश्रा जैसे अनुभवी और प्रशंसित स्पिनर बहुत मजबूत गेंदबाजी लाइन अप का हिस्सा हैं, जो सीएसके की बल्लेबाजी लाइन-अप का की परीक्षा लेंगे। सीएसके ने पिछले संस्करण में बहुत खराब प्रदर्शन किया था और आईपीएल के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी थी.

वहीं सीएसके की बल्लेबाजी फाफ डु प्लेसिस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी, लेकिन सुरेश रैना की वापसी, जो पिछले सीजन में व्यक्तिगत कारणों से नहीं खेल सके थे, तीन बार के चैंपियन के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात होगी.

कब और कहां, किस वक्त शुरू होगा Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, 2nd Match मैच?

चेन्नई और दिल्ली के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाएगा. इस मुकाबले में टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी.

कहां देख सकेंगे Chennai Super Kings vs Delhi Capitals मैच का लाइव टेलीकास्ट?

इस मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए क्या करें?

Disney+Hotstar पर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

क्या हैं Chennai Super Kings और Delhi Capitals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी शुमार?

दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals Full Squad): रिषभ पंत (कप्तान / विकेटकीपर), शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, सैम बिलिंग्स, शिमरोन हेटमेयर, ईशांत शर्मा, कगीसो रबाडा, एनरिच नॉर्त्जे, उमेश यादव, टॉम कर्रन, अवेश खान, ललित यादव, प्रवीण दुबे, रिपल पटेल, लुकमान हुसैन मेरीवाला, एम सिद्धार्थ, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, क्रिस वोक्स, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), आदित्य तारे (विकेटकीपर)

चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings Full Squad): एमएस धोनी (कप्तान / विकेटकीपर), सुरेश रैना, नारायण जगदीशन, रितुराज गायकवाड़, केएम आसिफ, कर्ण शर्मा, अंबाती रायुडू, दीपक चाहर, फाफ डु प्लेसिस, शार्दुल ठाकुर, मिशेल सेंटनर, ड्वेन ब्रावो, लुंगी नगीदी, रवींद्र जडेजा, इमरान ताहिर, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, के. गौतम, चेतेश्वर पुजारा, एम. हरिशंकर रेड्डी, के. भगत वर्मा, सी. हरि जयशांत, आर साईं किशोर.