Chennai Super Kings vs Gujarat Titans: आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा. यह मैच एम. ए चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जाएगा. क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
Published On Apr 26, 2026, 01:40 PM IST
Last UpdatedApr 26, 2026, 01:40 PM IST
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस कौन पड़ेगा किस पर भारी, क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11
आज रविवार है. और 26 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. वहीं दिन का दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा.
यहां हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मैच की. चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का मैच चेन्नई के एम.ए चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जाएगा. यह दिन का पहला मैच है. चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस दोनों की ही परिस्थिति एक जैसी है. दोनों ने सात मैच खेले हैं और इसमें से तीन जीते हैं और चार हारे हैं. लेकिन दोनों टीमों का सफर अलग रहा है. गुजरात जहां जीत के बाद रास्ते से भटक गई है वहीं चेन्नई की टीम शुरुआती झटकों के बाद संभलती हुई नजर आ रही है.
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल की. संजू सैमसन ने सीजन की दूसरी सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि उन्होंने शुरुआत में तीन मैचों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ था. लेकिन इसके बाद उन्होंने लय पकड़ी और उनकी टीम की किस्मत में भी बदल गई. पहले तीन मैचों के बाद संजू ने चार मैचों में दो सेंचुरी लगाई है और एक मैच में उनका स्कोर 48 रन है. वहीं बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद भी अपनी लय हासिल कर चुके हैं. बीते तीन मैचों में उन्होंने पांच विकेट लिए हैं. उनका इकॉनमी रेट 6.50 का है.
वहीं गुजरात अपने पिछले दो मैच हार चुकी है. टीम का मिडल-ऑर्डर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है इससे टॉप ऑर्डर बहुत खुलकर नहीं खेल पा रहा. और इसी वजह से उसकी टीम को परेशानी का सामना कर पड़ रहा है.
महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक इस लीग में कोई मैच नहीं खेला है. खबर है कि यह पूर्व कप्तान अभी तक अपनी चोट से उबरे नहीं हैं. हालांकि वह नेट्स में काफी वक्त बिता रहे हैं. ऐसे में टीम में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है.
चेन्नई सुपर किंग्स (संभावित): 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), 3 सरफराज खान, 4 शिवम दुबे, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 कार्तिक शर्मा, 7 जेमी ओवरटन, 8 अकील हुसैन, 9 नूर अहमद, 10 अंशुल कंबोज, 11 मुकेश चौधरी, 12 गुरजापनीत सिंह
गुजरात टाइटंस (संभावित): 1 शुबमन गिल (कप्तान), 2 साई सुदर्शन, 3 जोस बटलर (विकेटकीपर), 4 वॉशिंगटन सुंदर, 5 जेसन होल्डर, 6 शाहरुख खान, 7 राशिद खान, 8 राहुल तेवतिया, 9 मानव सुथार, 10 कागिसो रबाडा, 11 मोहम्मद सिराज, 12 प्रसिद्ध कृष्णा