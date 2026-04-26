आज रविवार है. और 26 अप्रैल को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में दो मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. वहीं दिन का दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा.

यहां हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मैच की. चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का मैच चेन्नई के एम.ए चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जाएगा. यह दिन का पहला मैच है. चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस दोनों की ही परिस्थिति एक जैसी है. दोनों ने सात मैच खेले हैं और इसमें से तीन जीते हैं और चार हारे हैं. लेकिन दोनों टीमों का सफर अलग रहा है. गुजरात जहां जीत के बाद रास्ते से भटक गई है वहीं चेन्नई की टीम शुरुआती झटकों के बाद संभलती हुई नजर आ रही है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

चेन्नई की टीम ने पकड़ी है रफ्तार

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल की. संजू सैमसन ने सीजन की दूसरी सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि उन्होंने शुरुआत में तीन मैचों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ था. लेकिन इसके बाद उन्होंने लय पकड़ी और उनकी टीम की किस्मत में भी बदल गई. पहले तीन मैचों के बाद संजू ने चार मैचों में दो सेंचुरी लगाई है और एक मैच में उनका स्कोर 48 रन है. वहीं बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद भी अपनी लय हासिल कर चुके हैं. बीते तीन मैचों में उन्होंने पांच विकेट लिए हैं. उनका इकॉनमी रेट 6.50 का है.

वहीं गुजरात अपने पिछले दो मैच हार चुकी है. टीम का मिडल-ऑर्डर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है इससे टॉप ऑर्डर बहुत खुलकर नहीं खेल पा रहा. और इसी वजह से उसकी टीम को परेशानी का सामना कर पड़ रहा है.

क्या महेंद्र सिंह धोनी आज का मैच खेलेंगे?

महेंद्र सिंह धोनी ने अभी तक इस लीग में कोई मैच नहीं खेला है. खबर है कि यह पूर्व कप्तान अभी तक अपनी चोट से उबरे नहीं हैं. हालांकि वह नेट्स में काफी वक्त बिता रहे हैं. ऐसे में टीम में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है.

कैसी होंगी चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम

चेन्नई सुपर किंग्स (संभावित): 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), 3 सरफराज खान, 4 शिवम दुबे, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 कार्तिक शर्मा, 7 जेमी ओवरटन, 8 अकील हुसैन, 9 नूर अहमद, 10 अंशुल कंबोज, 11 मुकेश चौधरी, 12 गुरजापनीत सिंह

गुजरात टाइटंस (संभावित): 1 शुबमन गिल (कप्तान), 2 साई सुदर्शन, 3 जोस बटलर (विकेटकीपर), 4 वॉशिंगटन सुंदर, 5 जेसन होल्डर, 6 शाहरुख खान, 7 राशिद खान, 8 राहुल तेवतिया, 9 मानव सुथार, 10 कागिसो रबाडा, 11 मोहम्मद सिराज, 12 प्रसिद्ध कृष्णा