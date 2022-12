चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पहले ही दिन भारत के भरोसेमंद बल्लेबाज के नाम से मशहूर चेतेश्वर पुजारा के पास करीब 4 साल बाद शतक जड़ने का मौका था लेकिन वह 10 रन से चूक गए। पुजारा ने 203 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 90 रनों की पारी खेली।

पुजारा के बल्ले से 1440 दिन बाद शतक जड़ने का मौका था लेकिन वह करीब आकर चूक गए। पुजारा अपनी पिछली 51 टेस्ट पारियों में एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं। आखिरी बार उन्होंने 3 जनवरी 2019 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ा था। उस मैच में उन्होंने 193 रनों की शानदार पारी खेली थी।

पुजारा भले ही शतक नहीं बना पाए लेकिन इस 90 रन की पारी की मदद से भारत की ओर से टेस्ट में 8वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने दिलीप वेंगसरकर को पछाड़ते हुए ये कीर्तिमान अपने नाम किया।

Most runs for India in Test cricket history. pic.twitter.com/A182FRUxhO

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 14, 2022