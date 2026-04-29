नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की बल्लेबाजी के कद्रदानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. यह बल्लेबाज क्रीज पर बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करता है लेकिन उनका व्यवहार शांत नजर आता है. इस बात की तारीफ भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने भी की है. पुजारा ने इस 15 वर्षीय खिलाड़ी की निडर सोच और दबाव में भी शांत रहने के तरीके को सराहा है. मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मुकाबले में 16 गेंद पर 43 रन की पारी खेली.

मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) से मिले 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) को सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने महज 3.2 ओवरों में 51 रन की साझेदारी की. शानदार शुरुआत के बाद विशाल टारगेट के बावजूद रॉयल्स ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया.

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वैभव सूर्यवंशी का है बेखौफ अंदाज

चेतेश्वर पुजारा ने ‘जियोस्टार’ से कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग करते देखना किसी सिनेमा से कम नहीं है. जिस तरह वह हर गेंदबाज का सामना निडर होकर करते हैं, वह कमाल का है. वह बस गेंद को देखते हैं और उस पर शॉट लगाने का आत्मविश्वास रखते हैं. सबसे खास बात यह है कि जब विरोधी टीम को पता होता है कि वह हमला करने वाले हैं, तब भी वे उसे रोक नहीं पाते. यही निरंतरता, पावरप्ले में उनकी निडर सोच के साथ मिलकर, उनकी टीम को एक निर्णायक बढ़त देती है और ऐसे मुकाबलों में जीत की राह बनाती है.’

युजवेंद्र चहल ने जगाईं पंजाब किंग्स की उम्मीदें

राजस्थान रॉयल्स के सफल रन चेज के बावजूद, पंजाब किंग्स ने मिडिल ओवर्स के दौरान मैच में वापसी की कोशिश की. इसका श्रेय मुख्य रूप से लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल के प्रयासों को जाता है, जिन्होंने तीन अहम विकेट लिए और रनों की गति को धीमा कर दिया.

पुजारा ने चहल की परिस्थितियों के हिसाब से ढलने और आक्रामक बल्लेबाज के दबाव में भी अपनी गेंदबाजी में बदलाव करते रहने की क्षमता को सराहते हुए कहा, ‘युजवेंद्र चहल असाधारण रहे, खासकर जिस तरह उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किए. शॉट लगने के बाद भी, उनमें गेंद को हवा में उछालने, अपनी गति और लाइन बदलने का साहस था, जिससे उन्हें विकेट लेने के मौके मिले. 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की गति पर उनका नियंत्रण बल्लेबाज के लिए क्रीज पर जमना मुश्किल बना देता है. टी20 क्रिकेट में, यह विविधता बहुत जरूरी होती है, और सबसे खास बात यह थी कि वह अपनी रणनीति पर टिके रहे और हमला करते रहे, जिससे उनकी गेंदबाजी बहुत असरदार साबित हुई.’