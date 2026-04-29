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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी करते देखना ऐसा है जैसे सिनेमा देखना, चेतेश्वर पुजारा हुए 15 साल के बल्लेबाज के फैन

नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की बल्लेबाजी के कद्रदानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. यह बल्लेबाज क्रीज पर बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करता है लेकिन उनका व्यवहार शांत नजर आता है. इस बात की तारीफ भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने भी की...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 29, 2026, 05:37 PM IST

Published On Apr 29, 2026, 05:37 PM IST

Last UpdatedApr 29, 2026, 05:37 PM IST

नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की बल्लेबाजी के कद्रदानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. यह बल्लेबाज क्रीज पर बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करता है लेकिन उनका व्यवहार शांत नजर आता है. इस बात की तारीफ भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने भी की है. पुजारा ने इस 15 वर्षीय खिलाड़ी की निडर सोच और दबाव में भी शांत रहने के तरीके को सराहा है. मंगलवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मुकाबले में 16 गेंद पर 43 रन की पारी खेली.

मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) से मिले 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) को सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने महज 3.2 ओवरों में 51 रन की साझेदारी की. शानदार शुरुआत के बाद विशाल टारगेट के बावजूद रॉयल्स ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया.

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वैभव सूर्यवंशी का है बेखौफ अंदाज

चेतेश्वर पुजारा ने ‘जियोस्टार’ से कहा, ‘वैभव सूर्यवंशी को बैटिंग करते देखना किसी सिनेमा से कम नहीं है. जिस तरह वह हर गेंदबाज का सामना निडर होकर करते हैं, वह कमाल का है. वह बस गेंद को देखते हैं और उस पर शॉट लगाने का आत्मविश्वास रखते हैं. सबसे खास बात यह है कि जब विरोधी टीम को पता होता है कि वह हमला करने वाले हैं, तब भी वे उसे रोक नहीं पाते. यही निरंतरता, पावरप्ले में उनकी निडर सोच के साथ मिलकर, उनकी टीम को एक निर्णायक बढ़त देती है और ऐसे मुकाबलों में जीत की राह बनाती है.’

युजवेंद्र चहल ने जगाईं पंजाब किंग्स की उम्मीदें

राजस्थान रॉयल्स के सफल रन चेज के बावजूद, पंजाब किंग्स ने मिडिल ओवर्स के दौरान मैच में वापसी की कोशिश की. इसका श्रेय मुख्य रूप से लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल के प्रयासों को जाता है, जिन्होंने तीन अहम विकेट लिए और रनों की गति को धीमा कर दिया.

पुजारा ने चहल की परिस्थितियों के हिसाब से ढलने और आक्रामक बल्लेबाज के दबाव में भी अपनी गेंदबाजी में बदलाव करते रहने की क्षमता को सराहते हुए कहा, ‘युजवेंद्र चहल असाधारण रहे, खासकर जिस तरह उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किए. शॉट लगने के बाद भी, उनमें गेंद को हवा में उछालने, अपनी गति और लाइन बदलने का साहस था, जिससे उन्हें विकेट लेने के मौके मिले. 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की गति पर उनका नियंत्रण बल्लेबाज के लिए क्रीज पर जमना मुश्किल बना देता है. टी20 क्रिकेट में, यह विविधता बहुत जरूरी होती है, और सबसे खास बात यह थी कि वह अपनी रणनीति पर टिके रहे और हमला करते रहे, जिससे उनकी गेंदबाजी बहुत असरदार साबित हुई.’

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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