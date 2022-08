इंग्लैंड में चेतेश्वर पुजारा का धमाल जारी है। इंग्लैंड में खेले जा रहे रॉयल लंदन वनडे कप में पुजारा ने तीसरा तूफानी शतक जड़ दिया है। पुजारा ने ससेक्स की ओर से खेलते हुए मिडिलसेक्स के खिलाफ महज 90 गेंदों पर 20 चौके और 2 छक्कों की मदद से 132 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली। इस दौरान उनका स्ट्राईक रेट 146.66 का रहा।

पुजारा ने महज 75 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। इस शतकीय पारी के दौरान उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट खेले और विपक्षी टीम के गेंदबाजों को जमकर परेशान किया।

पुजारा का लिस्ट-ए क्रिकेट की पिछली 8 पारियों ये 5वां 50+ स्कोर है। ससेक्स के कप्तान पुजारा रॉयल लंदन वनडे कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं जो 8 पारियों में 100 से ज्यादा की औसत से 614 रन अपने नाम कर चुके हैं।

A century from just 75 balls for @cheteshwar1. ? ?

Just phemeomenal. ? pic.twitter.com/z6vrKyqDfp

— Sussex Cricket (@SussexCCC) August 23, 2022