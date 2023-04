क्रिकेट का जुनून भारत में एक अलग लेवल पर होता है जो IPL के आगाज के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है. क्रिकेट को लेकर वैसे तो रोजाना कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ वीडियोज ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद खुद-ब-खुद ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें गांव के कुछ बच्चे एक मजेदार जुगाड़ से लोकल क्रिकेट मैच के लाइव टेलीकास्ट का टीवी स्क्रीन पर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं.

इन बच्चों ने सबसे पहले टीवी का एक खाली फ्रेम लिया जिसे उन्होंने कुछ इस तरह सेट किया जिससे सामने चल रहा मैच ऐसा नजर आया मानो लाइव मैच टीवी पर चल रहा हो. इस फ्रेम के सामने दर्शकों के रूप में कुछ लड़के भी बैठे दिखाई पड़ रहे हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बल्लेबाज छक्का जड़ता है तो गेंद उसी टीवी फ्रेम से बाहर निकलकर दर्शकों के पास जाकर गिरती है. इसके बाद फील्डर उसी टीवी फ्रेम से बाहर झांककर दर्शकों से गेंद मांगता है.

इस वीडियो के बैकग्राउंड में क्रिकेट कॉमेंट्री सुनाई पड़ रही है, जो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने वालों को खूप पसंद आ रही है. द फाइजन नाम के एक टि्वटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सभी की तारीफ बटोर रहा है.

Now this is called live stream! ?? pic.twitter.com/arKAv8BFkD

— The Figen (@TheFigen_) April 6, 2023