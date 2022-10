नई दिल्ली : क्रिस गेल और वीरेंद्र सहवाग शनिवार को एक विशेष गरबा रात के दौरान नाच – गाने के साथ मनोरंजन करते नजर आ रहे है। वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज लीजेंड्स लीग क्रिकेट टीम गुजरात जायंट्स के खिलाड़ियों के साथ नवरात्रि उत्सव मना रहे है।

जोधपुर राजस्थान में सेलिब्रेशन के दौरान डांसर्स के एक ग्रुप के साथ क्रिस गेल अपने गरबा मूव्स फ्लॉन्ट कर रहे थे। गुजरात जायंट्स के कप्तान वीरेंद्र सहवाग को भी एक्शन में शामिल होते देखा गया क्योंकि दो दिग्गज खिलाड़ियों ने शहर में उत्सव का आनंद लिया।

Acing Garba like cricket! ?

Our Giants uphold the Gujarati tradition in style, enjoying Navratri ahead of the playoffs.@llct20 @AdaniSportsline #GarjegaGujarat #BossLogonKaGame #LegendsLeagueCricket #Adani #cricketlovers #cricketfans #cricketfever #cricket pic.twitter.com/7M29uNzhY2

— Gujarat Giants (@GujaratGiants) October 2, 2022