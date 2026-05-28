15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्रिस गेल ने की बड़ी भविष्यवाणी ,यूनिवर्स बॉस' ने कह दी बड़ी बात!

Chris Gayle Praised Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 वर्षीय युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ ऐसी तूफानी पारी खेली कि खुद ‘यूनिवर्स बॉस’ उनके मुरीद हो गए. गेल ने न सिर्फ वैभव की जमकर तारीफ की, बल्कि उन्हें लेकर एक बेहद खास भविष्यवाणी भी कर दी है. क्रिस गेल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीर शेयर कर उन्हें ‘न्यू सिक्सर मशीन’ कहा है.

SRH के खिलाफ वैभव की ऐतिहासिक पारी

एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर उतरते ही वैभव सूर्यवंशी ने चौके-छक्कों की बरसात कर दी. उन्होंने महज 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली , अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के जड़े ,भले ही वैभव मात्र 3 रन से आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए (जो रिकॉर्ड अभी भी क्रिस गेल के नाम है), लेकिन उनकी इस पारी ने कई नए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. इस पारी के दौरान वैभव ने क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को पार कर लिया.

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क्रिस गेल (2012): एक सीजन में 59 छक्के

वैभव सूर्यवंशी (2026): एक सीजन में अब तक 65 छक्के

Chris Gayle ने वैभव को बताया ‘बेबी यूनिवर्स बॉस’

वैभव की इस आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित होकर क्रिस गेल ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स (Twitter) अकाउंट पर उनके लिए खास पोस्ट शेयर किए. गेल ने वैभव के स्टैट्स का ग्राफिक्स शेयर करते हुए उन्हें ‘बेबी यूनिवर्स बॉस’ और ‘न्यू सिक्सर मशीन’ का टैग दिया, वैभव कितना असाधारण और अद्भुत खिलाड़ी है. युवा खिलाड़ी, बेहतरीन मनोरंजन! न्यू सिक्स मशीन. इसके अलावा वह x पर भी वैभव के बारे में शेयर किया है.

What a phenomenal player Vaibhav is. Great entertainment young man! New Six machine @IPL pic.twitter.com/ofElAousF7 — Chris Gayle (@henrygayle) May 27, 2026

बता दें कि वैभव जिस फॉर्म में चल रहे हैं अगर उनका बल्ला इसी तरह अगले दो मुकाबले में राजस्थान के लिए चलता रहा तो राजस्थान रॉयल्स अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीत सकती है. वैभव अब गुजरात के खिलाफ मुकाबले में बल्ले से तहलका मचाने उतरेंगे.