IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Chris Gayle Give big prediction on Vaibhav Suryavanshi future ipl 2026

15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर क्रिस गेल ने की बड़ी भविष्यवाणी ,यूनिवर्स बॉस' ने कह दी बड़ी बात!

Chris Gayle Praised Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 वर्षीय युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ ऐसी तूफानी पारी खेली कि खुद ‘यूनिवर्स बॉस’ उनके मुरीद हो गए. गेल ने न सिर्फ वैभव की जमकर तारीफ की, बल्कि उन्हें लेकर एक बेहद...

Edited By : Saurav Kumar |May 28, 2026, 01:40 PM IST

Published On May 28, 2026, 01:40 PM IST

Last UpdatedMay 28, 2026, 01:40 PM IST

Chris Gayle Praised Vaibhav Suryavanshi: आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 वर्षीय युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ ऐसी तूफानी पारी खेली कि खुद ‘यूनिवर्स बॉस’ उनके मुरीद हो गए. गेल ने न सिर्फ वैभव की जमकर तारीफ की, बल्कि उन्हें लेकर एक बेहद खास भविष्यवाणी भी कर दी है. क्रिस गेल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीर शेयर कर उन्हें ‘न्यू सिक्सर मशीन’ कहा है.

SRH के खिलाफ वैभव की ऐतिहासिक पारी

एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद के खिलाफ मैदान पर उतरते ही वैभव सूर्यवंशी ने चौके-छक्कों की बरसात कर दी. उन्होंने महज 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली , अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 12 गगनचुंबी छक्के जड़े ,भले ही वैभव मात्र 3 रन से आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए (जो रिकॉर्ड अभी भी क्रिस गेल के नाम है), लेकिन उनकी इस पारी ने कई नए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी. इस पारी के दौरान वैभव ने क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को पार कर लिया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

क्रिस गेल (2012): एक सीजन में 59 छक्के

वैभव सूर्यवंशी (2026): एक सीजन में अब तक 65 छक्के

Chris Gayle ने वैभव को बताया ‘बेबी यूनिवर्स बॉस’

वैभव की इस आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित होकर क्रिस गेल ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स (Twitter) अकाउंट पर उनके लिए खास पोस्ट शेयर किए. गेल ने वैभव के स्टैट्स का ग्राफिक्स शेयर करते हुए उन्हें ‘बेबी यूनिवर्स बॉस’ और ‘न्यू सिक्सर मशीन’ का टैग दिया, वैभव कितना असाधारण और अद्भुत खिलाड़ी है. युवा खिलाड़ी, बेहतरीन मनोरंजन! न्यू सिक्स मशीन. इसके अलावा वह x पर भी वैभव के बारे में शेयर किया है.

बता दें कि वैभव जिस फॉर्म में चल रहे हैं अगर उनका बल्ला इसी तरह अगले दो मुकाबले में राजस्थान के लिए चलता रहा तो राजस्थान रॉयल्स अपना दूसरा आईपीएल खिताब जीत सकती है. वैभव अब गुजरात के खिलाफ मुकाबले में बल्ले से तहलका मचाने उतरेंगे.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

Vaibhav Suryavanshi को देख सचिन को आई अपने बचपन की याद, गेल और युवी छक्के देख करने लगे बल्ले-बल्ले

Vaibhav Suryavanshi को देख सचिन को आई अपने बचपन की याद, गेल और युवी छक्के देख करने लगे बल्ले-बल्ले
88 फीसदी रन बाउंड्री से, गेल से 190 बॉल कम- वैभव ने आईपीएल में तबाही मचा दी

88 फीसदी रन बाउंड्री से, गेल से 190 बॉल कम- वैभव ने आईपीएल में तबाही मचा दी
WATCH: आसमानी छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने छुए सुनील गावस्कर के पांव, वीडियो वायरल

WATCH: आसमानी छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने छुए सुनील गावस्कर के पांव, वीडियो वायरल
मैं तो इसे फौरन इंडियन टीम में ले लेता- सहवाग का वैभव पर बड़ा बयान

मैं तो इसे फौरन इंडियन टीम में ले लेता- सहवाग का वैभव पर बड़ा बयान

Latest News

vaibhav-5-2

Vaibhav Suryavanshi को देख सचिन को आई अपने बचपन की याद, गेल और युवी छक्के देख करने लगे बल्ले-बल्ले
vaibhav-sooryavanshi-chris-gayle

88 फीसदी रन बाउंड्री से, गेल से 190 बॉल कम- वैभव ने आईपीएल में तबाही मचा दी
vaibhav-sooryavanshi-sunil-gavaskar

WATCH: आसमानी छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने छुए सुनील गावस्कर के पांव, वीडियो वायरल
vaibhav-sooryavanshi-23

मैं तो इसे फौरन इंडियन टीम में ले लेता- सहवाग का वैभव पर बड़ा बयान
pat-cummins-on-vaibhav

मिंस की बताया क्यों IPL से बाहर हुई SRH, वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में क्या कहा
vaibhav-sooryavanshi-rr-vs-srh-ipl

वैभव सूर्यवंशी के तूफान में उड़ी SRH, RR ने एलिमिनेटर में 47 रन से जीता मैच

Editor's Pick

Vaibhav Sooryavnashi Breaks Chris Gayle Record with Such a Margin Played 190 balls less than Former RCB Batter

88 फीसदी रन बाउंड्री से, गेल से 190 बॉल कम- वैभव ने आईपीएल में तबाही मचा दी
WATCH: Vaibhav Sooryavanshi Touches Sunil Gavaskar Feet Ahead of Eliminator Match against Sunrisers Hyderabad Video Went Viral

WATCH: आसमानी छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने छुए सुनील गावस्कर के पांव, वीडियो वायरल
WATCH Abhishek Sharma Out on Duck in IPL 2026 Eliminator Against Rajasthan Royals His Record in Playoffs is Terrible

IPL प्लेऑफ में फिर फेल हुए अभिषेक, हार के साथ ही बाहर हुआ SRH
Fans Did Not Like Praful Hinge Celebration after dismissing Vaibhav Sooryavanshi in IPL 2026 Eliminator

'किस बात की अकड़ है', वैभव के विकेट पर सेलिब्रेट करना हिंगे को पड़ा महंगा, भड़के फैंस
Vaibhav Sooryavanshi Hammered Praful Hinge Over Before Getting Out and Missing Chris Gayle Massive IPL RECORD

महज 3 से चूके वैभव, हिंगे के ओवर में लगाई बाउंड्री की बरसात, बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड
Virat Kohli creates history becomes first batter to score 600 or more runs in four consecutive IPL seasons

विराट कोहली ने रचा इतिहास, आईपीएल में खास रिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज