Chris Gayle का खुलासा, ‘ICC नहीं चाहता मैं यूनिवर्स बॉस शब्‍द का करूं इस्‍तेमाल’

ICC don’t want me to use ‘Universe Boss’ Tag: Chris Gayle: वेस्‍टइंडीज के स्‍टार बल्‍लेबाज क्रिस गेल खुद को ‘यूनिवर्स बॉस’ कहलाना पसंद करते हैं. आईपीएल के दौरान ही उन्‍होंने खुद को ये नाम दिया था. गेल का कहना है कि आईसीसी को पसंद नहीं है कि वो यूनिवर्स बॉस शब्‍द का इस्‍तेमाल करें, लिहाजा उन्‍होंने इसमें कुछ परिवर्तन किया है.

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 (West Indies vs Australia, 3rd T20I) में मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद क्रिस गेल (Chris Gayle) से पूछा गया कि उनके बल्‍ले पर ‘यूनिवर्स बॉस’ की जगह ‘द बॉस’ क्‍यों लिखा है. क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू द्वारा पोस्‍ट की गई वीडियो में क्रिस गेल ने जवाब दिया, “आईसीसी नहीं चाहता कि मैं यूनिवर्स बॉस शब्‍द का इस्‍तेमाल करूं. लिहाजा मैंने इसे छोटा कर दिय और द बॉस बना दिया.”

इसपर गेल ( Chris Gayle)से पूछा गया कि अगर आईसीसी ने ‘यूनिवर्स बॉस’ शब्‍द पर अपना कॉपी राइट कर लिया तो फिर आप क्‍या करेंगे. गेल ने बिना देरी किए जवाब दिया, “मुझे इसे कॉपी राइट कराना होगा, आईसीसी को नहीं. तकनीकि रूप से मैं बॉस हूं.”

बता दें कि क्रिस गेल (Chris Gayle) तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान ही खेल के सबसे छोटे प्रारूप में क्रिकेट के इतिहास में 14 हजार रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. मैन ऑफ द मैच बने गेल ने अपनी पारी में सात छक्‍के और चार चौके लगाए. उन्‍होंने 38 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली.

मैच के बाद क्रिस गेल (Chris Gayle) ने कहा, “मैं जल्‍द ही 42 साल का होने वाला हूं. आप सभी को खुशी होनी चाहिए कि मैं अभी भी खेल रहा हूं. मेरा असली लक्ष्‍य विश्‍व कप है. मैं उम्‍मीद करता हूं कि मैं विश्‍व कप जीतने तक खेल पाऊंगा.”