क्रिस गेल (Chris Gayle) का भारत से किस प्रकार का विशेष प्‍यार है इसका अंदाजा वेस्‍टइंडीज के इस दिग्‍गज विस्‍फोटक बल्‍लेबाज के ताजा वीडियो से पता चलता है. जमैका में भारती उच्‍चायोग द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में क्रिस गेल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहते हुए नजर आ रहे हैं.

ऐसे में अब ये सवाल जरूर आप सभी के मन में उठा रहा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसा क्‍या किया जिसके कारण गेल ने उन्‍हें शुक्रिया किया. चलिए हम आपको पूरी कहानी बताते हैं. दरअसल चीन से उपजे कोरोना वायरस के कारण वेस्‍टइंडीज भी काफी प्रभावित है. ऐसे में वेस्‍टइंडीज की तरफ से भारत से कोरोना वैक्‍सीन देने की दरखास्‍त की गई थी.

Legendary Jamaican & WI Cricketer @henrygayle thanks PM @narendramodi, the People and Government of #India for the gift of #MadeInIndia Vaccine to #Jamaica#VaccineMaitri @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/fLBbhF5zTY

— India in Jamaica (@hcikingston) March 19, 2021